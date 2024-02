"El narcotráfico se está extendiendo por toda Andalucía. Sin recursos, puede llegar a Córdoba"

El asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate ha abierto el debate alrededor de la eficacia o la suficiencia de los recursos con los que se enfrentan estos profesionales a la criminalidad. Una criminalidad que en Córdoba ha vuelto a aumentar en el último año 2023 en un 2,5%, según los últimos datos del Ministerio del Interior para los primeros nueve meses de 2023. Los delitos de agresión sexual, la cibercriminalidad, y el tráfico de drogas, son los más complejos a los que se enfrenta la Guardia Civil, además de otras cuestiones menores como los robos con violencia o los hurtos.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles en Córdoba, ha asegurado en COPE que la escasez de recursos es algo estructural, que también ocurre en Córdoba. "La situación es tan mala, que hace unos años podíamos acotar por zonas, por poblaciones que tuvieran mayor problema de dotación de efectivos como podían ser Bujalance, Rute, o la zona norte, pero ahora es un mal generalizado y endémico en toda la provincia. Tenemos todas las comarcas en esa situación, con patrullas que tienen que cubrir ocho o nueve poblaciones simultáneamente y que, en muchas ocasiones, están formadas por componentes de dos puestos distintos, porque con un puesto no da para una patrulla". Además, añade que los cuarteles se mantienen cerrados y solo abren "una o dos veces por semana".

El tráfico de drogas: así funciona en Córdoba

El narcotráfico azota más a otras zonas de Andalucía, en particular al Campo de Gibraltar. Allí, los últimos acontecimientos han dejado patente la carencia de recursos con los que cuenta la Guardia Civil, especialmente desde que el operativo especial en la lucha contra el tráfico de drogas se desmanteló: el denominado OCON-Sur,donde también participaron Guardia Civiles cordobeses. "Había guardias cordobeses allí trabajando. No porque estuvieran en nuestras unidades provinciales, sino porque estaban integrados en unidades especializadas, como puede ser el GAR (Grupo de Acción Rápida). Reclamamos que esas unidades no sean temporales, sino permanentes. Que se declare el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad. Es como si, a los escasos recursos que tenemos en Córdoba, se nos añadiera la situación caótica del narcotráfico con esa diferencia de medios", explica Sánchez.

El narcotráfico ahora es un problema que se extiende desde el punto sur de Andalucía. A Córdoba no llega con la misma intensidad, pero existe. Aquí, la capital es el lugar donde más casos se desarticulan. En 2023, se produjeron en la ciudad 49 de los 114 casos desarticulados en toda la provincia. Generalmente, los traficantes recalan en Córdoba como lugar de almacenaje para después desplazar la droga hacia el norte, hacia Europa.

"Hay que tener en cuenta que, del mismo modo que somos un gran punto logístico para empresas, también lo somos para el narcotráfico. La Guardia Civil presta mucha atención a ello, pero con los escasos medios que hay", añade Sánchez. "Si donde está el germen no hay recursos para eso, imagina aquí en Córdoba. Hemos identificado que se está extendiendo en toda Andalucía por la impunidad de la que gozan los criminales. Nadie se iba a imaginar que el Guadalquivir comenzaría a ser una zona de traslado de droga y, si esto sigue así, no sería de extrañar que llegara también a Córdoba", apostilla.

La solución, según el sindicato

Reclama Sánchez un aumento de la plantilla de más de 100 personas, que son las vacantes que hay ahora sin cubrir en la provincia. También una reorganización del despliegue territorial -agrupar las unidades por comarcas-, y dotar a los equipos especializados, como el ROCA (unidad especializada en robos en explotaciones ganaderas y agrícolas-, el de Violencia de Género o el de lucha contra los delitos telemáticos, con personal y medios propios para que no se vean abocados a realizar funciones de seguridad ciudadana. "Hemos detectado que los guardias civiles, que antes querían dedicarse a seguridad ciudadana porque era uno de los puestos más bonitos por el contacto directo que se tiene con la gente, están ahora rehuyéndolo porque están quemados de no poder hacer bien su trabajo", manifiesta el portavoz de AUGC.

Una profesión de riesgo

El 8 de diciembre de 2015, un guardia civil destinado al puesto de La Rambla fue tiroteado en Montalbán y herido de gravedad durante un operativo policial. En julio de 2023, dos agentes temieron por su vida tras un choque frontal en la autovía a la altura de Peñarroya-Pueblo Nuevo. Dos casos que ponen de relevancia, según Sánchez, la "necesidad de que el Gobierno incluya en sus presupuestos la consideración del trabajo que hace la Guardia Civil como una profesión de riesgo".









