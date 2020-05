“Nadie nos da una solución”. La llamada de auxilio de la cordobesa que no puede regresar de Estados Unidos

Aurora Velasco, profesora cordobesa residente en Dallas, está viviendo una pesadilla kafkiana. Como en un mal sueño, compra sin cesar billetes de avión con la ilusión de regresar a su tierra en estos tiempos tan inciertos y en un margen muy escaso comprueba cómo se convierten en papel mojado. Y, lo peor, nadie le explica qué puede hacer.

Este funesto 2020 era el último año que Aurora tenía previsto pasar en Texas, adonde llegó en 2016 para trabajar con el programa de Profesores Visitantes en Estados Unidos del Ministerio de Educación.

El pasado 14 de marzo tanto el gobierno español como el estadounidense decretaron el estado de emergencia por la Covid-19 y las autoridades -consulados y asesores técnicos del Ministerio de Educación en su caso- le recomendaron a ella y a todos sus compañeros que se quedaran en sus lugares residencia, que evitaran cualquier tipo de desplazamiento y que siguieran las instrucciones del Ministerio de Sanidad.

Pero Aurora, una vez superado el primer periodo de cuarentena, decidió que se quería ir. Y ahí empieza su odisea: “Empiezo a comprar vuelos de los que llevo cancelados cinco. El primero lo compro para el 18 de abril y me lo cancelaron el 5. Luego compré otro con otra aerolínea diferente vía Londres que se me cancela para el 19 de abril, después otro para el 20… también cancelado”. Ella no ceja en su empeño y ve un pequeño atisbo de luz: “a finales de abril me comunica American Airlines que iba a sacar un vuelo directo Dallas-Madrid el primero sería el 7 de mayo”, pero… “también me lo cancelaron. Estoy en otro para el 9 de mayo”. En esa fecha -a tres días vista- deposita sus esperanzas Aurora.

Consiga o no volar el próximo sábado, lo que indigna a la profesora cordobesa es la pasividad y falta de explicaciones tanto de consulado como por parte de las compañías aéreas. Durante este tiempo “llamo al consulado en Houston para comunicar que se me están cancelando los vuelos y para saber si hay alguna pauta o si están contemplando poner algún vuelo de repatriación para las personas que nos encontramos aquí.” La contestación: “que no”. De hecho, precisa, “son reiteradas las veces que se ha producido esta misma contestación a diferentes compañeros en la misma situación”.

Los consulados no contemplan vuelos de repatriación mientras haya vuelos comerciales

Han podido en este margen constatar que “desde todos los consulados de Estados Unidos no se contemplan los vuelos de repatriación mientras haya vuelos comerciales”, a lo que replica Aurora con los cinco vuelos cancelados como argumento: “aunque esos vuelos sean perfectamente comprables nos los cancelan en menos de 72 horas en algunos casos”.

El problema se complica atendiendo a los trámites burocráticos en Estados Unidos: “a muchos los visados de trabajo nos caducan de forma inminente”, además, “tampoco tenemos cobertura médica que nos cubra una epidemia y estamos a expensas de qué va a pasar”. Toda una temeridad en un país en el que hasta una simple apendicitis puede arruinar a una familia.

Así que el panorama es desolador para Aurora y otros cerca de 200 españoles que desean abandonar Estados Unidos en estos momentos: “las Aerolíneas no pueden darnos razones por las que los vuelos se están cancelando y tampoco los consulados nos están dando la posibilidad de que se nos repatríe en un vuelo”. Que quede claro que no deseen viajar sin pagar: “no estoy hablando de que nos pongan un vuelo gratis sino que medien con las aerolíneas, que creo que tienen la potestad de hacer algo así porque son la representación del gobierno español fuera de España. No se nos está dando ninguna protección ni amparo”.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros”, termina resumiendo la cordobesa Aurora Velasco mientras cuenta imaginariamente las horas que le quedan para embarcar el sábado… si no le llegan malas noticias a su correo electrónico.

