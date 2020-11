La moción de censura de Baena continúa en manos de la decisión de Izquierda Unida

El Ayuntamiento de Baena deberá esperar a la decisión que finalmente adopte Izquierda Unida sobre esta moción. En el primer pleno celebrado para conocer cual es la situación del concejal Alfonso Rojano, que ha sido explusado de Independientes por Baena tras mostrar su apoyo a esta moción de censura, lo que le convertiría en tránsfuga.

Rojano se ha convertido en el principal protagonista, involuntario o no de esta moción de censura. El pleno ha tomado conocimiento de la explusión de Rojano de Iporba, y por tanto, como pasa a formar parte del grupo mixto. Según ha indicado el secretario del Ayuntamiento de Baena en un informe emitido a demanda de varios grupos municipales, este edil ha recurrido a los tribunales para defender su derecho a seguir siendo militante de Iporba, a pesar de que su partido haya acordado su expulsión y le haya tachado de "tránsfuga", precisamente por haber firmado la moción de censura que se debate este jueves.

De hecho, el exconcejal de Iporba anunció además que, "para defender" su "honor" y sus "derechos", iba a adoptar, como ha hecho, "todas las acciones legales que en derecho" le amparen, de modo que, mientras el Pleno no diga lo contrario o "exista resolución judicial" al respecto, Rojano afirma seguir siendo edil de Iporba y su portavoz.

Sin embargo, el Pleno no se ha desarrollado tal y como esperaba la oposición, ya que la alcaldesa ha leído la resolución de expulsión, algo que no se ha votado, y el secretario, que ha emitido un informe, no ha tomado la palabra en ningún momento.

Tanto el propio concejal como desde IU se pedía a la alcaldesa que diera marcha atrás y se le advertía que podía estar incurriendo en un delito de prevaricación al dar por expulsado de su grupo municipal a este concejal.

"Están jugando a un juego propio de una banda organizada"

Tras la celebración de este primer pleno, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Vidal, ha pedido la dimisión de la alcaldesa, a la que han acusado junto con Ciudadanos de "jugar a un juego propio de una banda organizada" y de no querer aceptar las reglas del juego democrático.

Por su parte, Alfonso Rojano considera que la alcaldesa ha vulnerado sus derechos fundamentales, ya que considera que el expediente ha sido aprobado de forma irregular y por tanto, considera que no ha podido ser expulsado de su partido.

Reacciones desde el PP

El presidente del Partido Popular de Córdoba. Adolfo Molina, ha exigido a Izquierda Unida que cumpla su palabra y la determinación que tomó la Comisión Colegiada Provincial de IU Córdoba este martes de no apoyar la moción de censura en el Ayuntamiento de Baena si dicha moción cuenta con el apoyo de algún concejal no adscrito, “porque del PSOE no esperamos nada”.

“El pleno del Ayuntamiento de Baena ya ha tomado conocimiento de que uno de los concejales de Iporba ya no forma parte de ese grupo y por tanto es un concejal no adscrito; ahora la pelota está en el tejado de IU quien dijo públicamente que no apoyaría una moción de censura participada por un concejal tránsfuga”, ha afirmado Molina.

En el comunicado emitido este marte por IU se decía literalmente: “A fin de no dejar dudas sobre su compromiso democrático con la provincia, sus instituciones y, en este particular, con el municipio de Baena, desde la Comisión Colegiada Provincial de IU Córdoba se comunica lo siguiente: con objeto de no dejar dudas sobre nuestro compromiso con la democracia, la transparencia y la regeneración democrática, hacemos saber que apoyaremos la moción siempre y cuando no participe de la misma ningún concejal no adscrito. En este sentido, recordamos que seguiremos dando todos los pasos desde el escrupuloso respeto a las reglas democráticas y al Pacto Antitransfuguismo al objeto de dignificar las instituciones y de estar a la altura de lo que la ciudadanía demanda, coherencia con los principios y valores democráticos”.

Ante esto, Molina ha recordado que hace muy pocas fechas PSOE e IU han participado en la renovación del Pacto Antitransfuguismo con su firma, y que la propia IU ha pedido su aplicación en el Parlamento andaluz ante los problemas internos del grupo Adelante Andalucía que ha desembocado en la expulsión del grupo de una serie de diputados que han pasado a ser no adscritos.

“De la misma forma que se aplicó en el Parlamento se debe aplicar hoy en el Ayuntamiento de Baena”, ha afrrmado.