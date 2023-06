Mateos:"Si el campo demandara formación en sus trabajadores, no tendría que sobrevivir a base de subvenciones"

La máquina de ozono que va a descontaminar el embalse de La Colada está ya en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera y la empresa de Aguas Públicas de la Provincia, EMPROACSA, está ultimando los trabajos de instalación, según ha podido saber COPE por fuentes de la misma. Desde hace un mes y medio, cuando la Junta declaró la el agua no apta para consumo humano, 72.000 habitantes de 24 municipios y 17 aldeas de Los Pedroches y el Guadiato, están recibiendo agua potable a través de camiones cisterna a razón de 5 litros por persona y día con un coste diario de 18.000 euros.

Esto es, en parte, una consecuencia directa del cambio climático. La sequía ha dejado el embalse de Sierra Boyera, que nutria al norte de la provincia, completamente seco. Hay quienes sufren esas consecuencias directamente en su actividad económica y, a la vez, contribuyen en su producción a mejorar el ecosistema. Es el caso de Juan José Mateos y sus hijos. La idea de la carne ecológica la tuvo él, en el año 2008, cuando este tipo de iniciativas aún no eran voz pópuli. Juan José tiene dos restaurantes, uno en Pozoblanco y otro en Córdoba capital, y está sufriendo las consecuencias de esta sequía. "Es tremendo. Como se suele decir vulgarmente...ni los más viejos de lugar han visto nunca algo así. Yo he soportado sequías, en el 1995 hubo una muy dura, pero no fue como esta. Ahora tienes que estar incorporando alimentación a los animales en plena primavera", explica Mateos. Con la falta de agua, intuye que, en poco tiempo, deberá comenzar a tomar medidas de ahorro. Especialmente, en el fregado de platos: "Estamos estudiando la incorporación de cubertería reciclable, aunque no sabemos cómo va a reaccionar el cliente porque el aspecto que tiene da la sensación de viejo, pero será el futuro".









Él y sus hijos aportan al medio ambiente su labor en la ganadería extensiva, mucho más ecológica y mejor para la salud. Lo hacen, dicen, de una forma romántica, por gusto y conciencia con la calidad de la carne. Los dos hijos de Juan José tienen estudios universitarios, "pero lo que hemos visto desde pequeños ha sido el trabajo de nuestro padre en el campo. Nos gusta tener esta vida, los animales, y que nuestro negocio no provenga de fuera", explica uno de los hijos de Mateos con su mismo nombre. Han vuelto a su pueblo, a Pozoblanco, "porque nuestros estudios también son válidos para esta vida. Esto un negocio como otro cualquiera y, además, pienso que si en el campo se demandara más formación, no tendría que sobrevivir a base de subvenciones como ocurre ahora", sentencia.