Más de 50 alumnos de Córdoba se verán obligados a cambiar de Bachillerato en pleno curso

La nueva ley Celaá plantea que solo los alumnos de Bachillerato y que hayan elegido Arte puedan compaginar sus formación con las enseñanzas musicales, por lo tanto todos aquellos que actualmente estén cursando Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades no podrán hacerlo.

En Córdoba más de 50 alumnos se ven afectados y en pleno mes de febrero, con el curso encarrilado para su recta final, tendrán que realizar un cambio que ven injusto. Las alarmas llegaron cuando una circular de la Consejería de Educación y Deporte informaba que se ha detectado una incompatiblidad entre la nueva ley estatal en materia educativa y la norma anterior, y que deberá corregirse de manera inmediata por parte de los alumnos afectados.

Por el momento la Junta de Andalucía ha trasladado una consulta al propio Ministerio de Educación sobre este problema pero a día de hoy no se ha concretado ningún recurso para poder poner solución.

Estos alumnos de Bachillerato de Arte combinan en horario lectivo asignaturas troncales de la rama elegida con asignaturas del Conservatorio Profesional de Música o Danza. Por el momento la norma prevé una moratoria a los alumnos de segundo de Bachillerato hasta que entre en vigor, para que puedan completar sus estudios sin cambios, pero deja fuera a los de primer de Bachillerato musical y de danza, los cuales se podrían ver obligados a realizar un cambio en pleno curso escolar.

Como afectados también se encuentran a los alumnos matriculados en segudo de Bachillerato que no finalicen este curso sus estudios profesionales de múscia. Por parte de la Consejería de Educación y después de comunicar esta incidencia a las familias y alumnos afectados, quiere que esta semana se llegue a ejecutar.









Este problema afecta no solo a Córdoba, también a Andalucía y en definitia a toda España, por este motivo las opciones propuestas por la propia Consejería para la comunidad andaluza es mantener el itinerario elegido, pero con todas las asignaturas recuperando también la materia del primer trimestre que no han aprobado, y así poder continuar la formación musical por las tardes. La otra opción sería cambiar a Bachillerato de Arte, y para ello tendrían que matricularse en Fundamentos del Arte I y eliminar aquellas materias troncales de Ciencias como las matemáticas, que son las que necesitan aquellos que quieren hacer grados universitarios y no artísticos.

Aquellos que deseen optar por esta vía podrán permanecer en su centro siempre que exista la rama de Arte, y para ello solo tendrán que modificar la matrícula. Si no existiera tendrán que hacer una matriculación extraordinaria para formació a distancia en el IPEP de Almería para poder cursar la materia Fundamentos del Arte I.

Mientras tanto los afectados, como los alumnos del IES López Neyra de Córdoba junto a sus padres han salido a protestar e incluso se están organizando a nivel andaluz y nacional.

Hoy mismo está teniendo lugar una protesta del alumnado en el IES López Neyra, y los padres afectados nos estamos organizando a nivel andaluz y nacional (ya que la norma afecta a todo el Estado).

