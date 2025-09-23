Martínez-Sicluna:"La Inteligencia Artificial servirá para poner en marcha proyectos de ciudad relacionados con la vivienda o la accesibilidad"

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha asistido hoy al Primer Encuentro Nacional de ciudades galardonadas con el Access City Award; un galardón que concede la Comisión Europea, en colaboración con el Foro Europeo de la Discapacidad, que reconoce a las ciudades que han demostrado un compromiso ejemplar con la accesibilidad universal como motor de transformación urbana hacia entornos más justos, seguros y accesibles para todos.

En el encuentro, celebrado en Córdoba, se han dado cita las 18 ciudades españolas que desde 2010 han obtenido algún premio o mención especial del Access City Award. A todas ellas les une su compromiso con la accesibilidad, entendida como un derecho y condición esencial para la igualdad de oportunidades, y su esfuerzo por mejorar la vida de los ciudadanos.

En su intervención, el secretario general de la FEMP ha remarcado el compromiso de la federación con la accesibilidad como eje de bienestar, participación y transformación social. En este sentido, Martínez-Sicluna ha indicado que la accesibilidad universal ha de ser entendida como un principio transversal que debe estar presente en todos los ámbitos de la política y la vida local.

Además, Martínez-Sicluna ha trasladado que la accesibilidad no debe potenciarse solo en las grandes ciudades, sino también en el entorno rural, donde reside el solo en las grandes ciudades, sino también en el entorno rural, donde reside el 20% de las personas con discapacidad.