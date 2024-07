Manuel Torralbo: "La Formación Profesional no debe ser un enemigo para la universidad"

La Universidad de Córdoba ha paralizado este verano su actividad académica, pero continúa trabajando en numerosos asuntos que atañen al futuro más inmediato y al medio y largo plazo de la institución. La UCO jugará un papel fundamental en la preparación de los estudiantes para un futuro que se asoma a Córdoba con mucho potencial en la industria logística y militar, la tecnología robótica y la inteligencia artificial. Un camino diferente al transitado hasta ahora con la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra.

- Vamos a comenzar por esa oferta académica que quiere poner a Córdoba en foco de la industria y la logística militar. Hace poco se presentó el primer master en Dirección Logística 4.0. Cúentenos un poco en qué consiste. ¿Cómo van las solicitudes para las 20 plazas que se ofertan y cuyo plazo de inscripción se acaba este 15 de julio?

-La BLET va a traer una serie de oportunidades que van a llegar al ámbito militar y también a la tecnología dual y la investigación en muchísimas empresas que tenemos en toda la provincia y que necesitan la conexión de los corredores comerciales. La petición del máster va bien, en los primeros días ya había más de 60 personas preinscritas. Veremos ahora quién se acaba matriculando. Todo lo que suena alrededor de la logística, la mecánica, la mecatrónica o la robótica ahora suena constantemente porque son oportunidades de trabajo para quedarse en la tierra propia.

- El master en industria 5.0 va ya a por su sexta edición en el año que entra y está también muy vinculado a la robótica, el Big Data o las tecnologías de automatización… ¿Puede convertirse Córdoba en una ciudad puntera en tecnologia?

-Tenemos una Escuela de Ingeniería Superior, acabamos de obtener una convocatoria competitiva del Ministerio de Transición Digital con una cátedra de Inteligencia Artificial dedicada al agro, que es un sector básico productivo. Tenemos muchas expectativas puestas en esa cátedra, con la que vamos de la mano de empresas muy implicadas que están ofreciendo sus propios recursos. No es que podamos convertirnos, es que ya somos una referencia tecnológica.

-Algo que llamó la atención cuando se presentó la nueva fábrica de cobre verde de Cunext, fue que su CEO aseguró que no había en Córdoba perfiles para cubrir las 80 plazas de trabajo que se van a ofertar. ¿Qué le queda a la UCO por incluir en su repertorio?

-El futuro es tan cambiante, que los grados cambiarán con él. Ya hemos aprobado una serie de ofertas nuevas que tenemos que impulsar y continuar en esa senda: la de estar muy cerca de la empresa para ver qué demanda de formación necesita. Lo estamos haciendo ahora con el sector del frío y lo queremos seguir haciendo. ¿Qué necesitan? ¿Energías renovables? Vamos a ello. Tenemos la base, que es la ingeniería.

-La UCO apuesta ahora por el modelo alemán de formación dual, con plazas para las notas más excelentes en la Facultad de Ciencias. ¿Es ese el modelo al que se dirige la universidad?

-Así es, lo vamos a poner en marcha este año y estamos yendo de la mano de CECO a las empresas para ofrecerles este modelo de formación dual. No lo solo en los grados, también en los másteres. Para que podamos darle esa oportunidad a nuestros estudiantes, las empresas tienen que confiar en nosotros, tenemos que generar poco a poco esa confianza de las empresas en la institución universitaria. Lo dual ha venido para quedarse y para ampliarse. Cuando un estudiante toca la realidad, está proyectándose. Ese es el camino.

-¿Cree que las empresas de Córdoba tienen cabida en este modelo para estudiantes de otras ramas que tradicionalmente han tenido una empleabilidad más baja?

-Es cierto que siempre pensamos que lo dual está planteado solo para lo técnico, pero no. Debemos de pensar que esto es posible en cualquier ámbito de trabajo, como la psicología o la educación. Hay profesiones que, aunque no remuneradas, son duales, como la medicina, por ejemplo. No es tan importante esa remuneración como la necesidad de que los estudiantes entren en contacto directo con el mercado laboral. En la UCO, ya no hay ni un solo máster habilitante que no incorpore prácticas obligatorias, cuando antes eran voluntarias.

-La formación profesional va a tener un papel muy importante en Córdoba a partir del curso de 2025 con el nuevos Campus de FP que va a tener la ciudad, pionero en España. ¿Cómo puede fundirse la universidad con este espacio? ¿Cómo serán las relaciones entre ambas instituciones académicas?

-Yo siempre digo que la universidad no puede sentir ni enemigo ni peligro por la FP, al contrario. Tenemos que pensar que lo importante es que nuestra juventud se esté formando. El desastre de una sociedad es que tengamos personas que no tengan ilusiónd de estudiar y emplearse. Además, siempre digo que el conocimiento llama al conocimiento. Por lo tanto, estoy convencido de que habrá un porcentaje enorme de estudiantes que, cuando terminen la FP, se sientan atraídos por continuar sus estudios en la universidad. Para nosotros, que ese campus de FP esté en nuestro antiguo edificio de agrónomos es muy ilusionante, ojalá lo veamos lleno de jóvenes. Y sus alumnos vienen también a hacer prácticas en nuestra universidad.

-Le abro una reflexión: ¿por qué cree que se está dando este auge de demanda de la FP? ¿Cree que la Universidad ofrece salidas laborales acordes a la formación de los estudiantes con garantías suficientes de empleo y salario?

-Creo que sí. Los datos que tenemos de empleabilidad de los universitarios siguen siendo mejores que los de aquellos que tienen menos formación. Tenemos que pensar que estamos en un mercado europeo, sin fronteras. No debe haber fronteras en las miradas de dónde trabajar. Es posible que no haya tantísima facilidad para que los egresados se queden en el lugar en el que han estudiado, pero tienen muchas posibilidades fuera de las fronteras.

Aún así, ahora hay muchos más universitarios que antes. Antes había muy poca gente altamente cualificada, pero los padres que no pudieron ir a la universidad se afanaron porque sus hijos sí tuvieran esa oportunidad cuando llegó la democracia. Ahora se funden la FP y la universidad porque la oferta académica es muy amplia.

-Ha pasado medio año desde que se firmó la cesión del edificio de la Zona Militar de la Trinidad. Se dio un plazo de dos años para que comenzaran las obras… ¿Cómo van los trámites?

-Vamos poco a poco. Son trámites muy complejos y muy farragosos. Estamos terminando un concurso para que los arquitectos con alto nivel y experiencia nos digan, técnicamente y de acuerdo a las normas urbanísticas, qué podemos hacer allí. Dentro hay patios enormes y muchas construcciones de una sola planta. Simultáneamente, estamos trabajando con la facultad de filosofía y letras para ver cuáles son las necesidades más inmediatas. Además, estamos convencidos de que es una gran oportunidad para revitalizar el Casco Histórico de Córdoba. Nuestro equipo de Gobierno cree firmemente que Filosofía y Letras no puede salir del casco histórico. Creemos que puede convivir con otras necesidades de la ciudad como puede ser la turística.

No obstante, falta la financiación. Lo que tenemos ahora mismo para inversiones es muy escaso. Solo 20 millones para toda Andalucía. Con ese plan, no se puede abordar este gran proyecto. Creo en dos años no vamos a ver allí las obras comenzar, pero habrá que trabajar mucho en él.