Los vapeadores invitan a los jóvenes a fumar creyendo que son menos dañinos

Parece que vapear es más sano que fumar, tal vez ese sea el motivo por el cual cada vez más jóvenes y menos jóvenes, recurran a este dispositivo para calmar su ansiedad, alternar o simplemente porque puedes elegir un sabor dejándote un agradable sabor en la boca acompañado incluso de frescor. Además también se ha impuesto entre los fumadores más experimentados que desean dejar de fumar. Lo que tal vez no se den cuenta que estos lo siguen haciendo, aunque sea de otra manera.

Desde hace unos años las llamadas cachimbas se pusieron de moda en muchos locales y en ellos se puede ver a un grupo de jóvenes fumando de la misma boquilla, y ahora le ha tocado el turno a los vapeadores. Con el paso de los años se ha demostrado científicamente lo que genera en el cuerpo, pero los vapeadores aún no, y el tiempo lo dirá. Porque estos dispositivos llevan e-líquidos compuestos por sustancias como el propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina arómas y sabores con etanol.









En el Día Mundial Sin Tabaco se conocen los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde nos recuerda de las graves consecuencias que tiene fumar productos del tabaco. Según la OMS fallecen unos 8 millones de personas cada año a nivel mundial. Si nos fijamos en nuestro país, en España pierden la vida 52.000 personas cada año, y solo en Canarias 2.300. Cifras muy alarmantes, pero aún así, no son cifras que ayuden a dejar de fumar. Además, hay muchas enfermedades que provoca el consumo de tabaco, y el enorme sufrimiento personal y familiar que producen.





Audio Luis Manuel Entrenas, jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba





El jefe del sercicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, ha explicado en Herrera en COPE que "el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, pipas de agua, juul e iqos, entre otros dispositivos, puede ser la puerta de entrada de muchos jóvenes para adquirir el hábito de fumar, porque son nuevas formas de tabaquismo. Por este motivo es muy importante que se conozcan los efectos de estos productos, considerados como menos dañinos que el tabaco pero que en realidad tienen los mismos efectos perjudiciales para la salud".





Por este motivo "no debemos transmitir ese mensaje que vapear es mejor que fumar. Se utiliza este témino, el de vapear, que es confuso porque da a entender que se está inhalando vapor y no es así. Estos sistemas tiene agentes tóxicos y ya han demostrado que presentan distintas enfermedades. Además por el momento no sabemos qué va a suponer para el organismo la incorporación de estos tóxicos a largo plazo".





ACTIVIDADES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA





El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Área de Gestión Sanitaria Sur han conmemorado este miércoles, día 31 de mayo, distintas actividades en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, destacando la importancia de prevenir el consumo de esta sustancia tóxica, especialmente en la adolescencia e incluso antes de que llegue la edad teórica en la que se suelen iniciar en este mal hábito.

Para este día han programado diversas actividades como la instalación de mesa informativa en la que se han intercambiado libros, caramelos y fruta por cigarrillos; difusión de información y cartelería en televisores, ascensores y pantallas, entre otros, dirigidas a pacientes, familiares y profesionales; además del reparto de pulseras e información personalizada para motivar a los fumadores a abandonar este hábito.

El jefe de sección de Neurología del Hospital Reina Sofía, Bernabé Jurado, ha explicado todo lo que implica el tabaco para nuestra salud y para los que están a nuestro alrededor.





Audio Doctor Bernabé Jurado, jefe de sección de Neurología









ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER





La Asociación Española Contra el Cáncer ha querido estar presente este día por las calles de Córdoba realizando una marcha hasta el parque de Colón, donde han instalado una carpa en la que muchos ciudadanos se han parado para resolver también algunas dudas.









Además se ha ofrecico a todo aquel que así lo ha deseado, la posibilidad de conocer su capacidad pulmonar a través de una prueba llamada espirometría. Se trata de un tipo de prueba que mide cuánto aire exhala. También mide la rapidez con la que exhala el aire.





Vídeo









SUSTANCIAS DE LOS VAPEADORES





Propilenglicol (PG). Se trata de una sustancia química incolora, inodora e insípida que, al ser calentada, desprende muy buenas nubes de vapor. También diluye muy bien la nicotina y aromas, lo que produce un sabor muy fuerte.

Glicerina vegetal (GV). Es un alcohol extraído del aceite de coco y de palma.

Nicoti.