Los padres del soldado muerto en Cerro Muriano recurren para investigar al general de brigada

El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla) y fallecido el pasado 21 diciembre junto al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, natural de Adamuz (Córdoba), en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano, ha informado de que este lunes recurre el auto del Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla inhibiéndose en la investigación del caso en favor del Juzgado Togado Central, de cara a incluir en la causa como investigado al general de brigada Ignacio Olazábal, tras nuevos indicios.

El letrado Luis Romero ha manifestado que el general de brigada tenía que estar "al tanto de la seguridad de unos hombres, para que sus subordinados, desde el coronel hasta todos los demás, llegando a los suboficiales, cuidaran a la tropa", y "no sólo ese día, sino en todos los anteriores, desde que el capitán Zúñiga mandó su 'planning' para los ejercicios que en esa semana de finales de diciembre del año pasado tenían que tener lugar". Al respecto, ha comentado que los ejercicios estaban "indicados" para el día 22, y no el 21, pero los cambiaron porque querían "terminar cuanto antes", según ha dicho el abogado en base a la declaración del capitán investigado, remarcando que "ese día no había nada más que una ambulancia" y estaba en el campo de tiro, retirado del lago de maniobras.

En este caso, Romero ha aseverado que está "muy contento" con la decisión del Juzgado Togado Militar de inhibirse ante los indicios de posible delito respecto a mandos que ostentan los rangos de teniente coronel, coronel y comandante tras "la investigación exhaustiva"; esgrimiendo que había pedido investigar a tales mandos ante dicha instancia y previamente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.

"Desde el día siguiente a la fecha del accidente doblemente mortal dijimos y pusimos por escrito en la denuncia que no solamente eran responsables penales de la grave negligencia el teniente Tato y el capitán Zúñiga, sino que era responsable toda la cadena de mando, incluido el general de brigada", ha enfatizado, anunciando que recurre dicho auto "por entender que también se deriva responsabilidad penal de la conducta del general de brigada, ya que es el máximo responsable de los jefes subordinados a su mando".

NUEVOS INDICIOS

"Tampoco existió supervisión alguna al momento de su ejecución (del ejercicio), lo que competía al jefe del Regimiento La Reina, el coronel Navarro, quien en fecha 15 de diciembre de 2023 relevó en el mando al coronel Tostón, debiendo ser auxiliado por el jefe de la Plana de Mando destinado a la fecha de realización del ejercicio el 21 de diciembre, que en base a lo manifestado por el capitán Zúñiga debía ser el comandante que a la referida fecha se encontraba como jefe de PLMM en sustitución del coronel Zanfaño", precisa el auto.

Así, después de que el 22 de marzo compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Álvarez Estupiñán; dicha instancia judicial ha detectado, según el auto, posibles "indicios de responsabilidad penal" respecto a los coroneles Tostón y Navarro, así como para el teniente coronel Zanfaño y el comandante jefe de la PLMM a fecha 21 de diciembre de 2023, todos ellos aforados ante el Tribunal Militar Central, que motivan la inhibición de las actuaciones en favor del Juzgado Togado Central.

"En base a los indicios recogidos, de los que se desprende una posible conducta delictiva en militares que ostentan el empleo de teniente coronel, coronel y comandante, así como en atención a las solicitudes realizadas por las acusaciones particulares en el trámite de competencia, es lo que impide seguir conociendo del presente procedimiento, en tanto que se antoja procedente sean oídos como investigados", determina el juzgado, acordando su inhibición a favor del Juzgado Togado Militar Central, que el abogado ha valorado.