Las trabajadoras de ayuda a domicilio de Córdoba denuncian la precariedad de su sector

Las trabajadoras de ayuda a domicilio municipales cordobesas han denunciado este jueves a las puertas del Ayuntamiento la situación de “precariedad salarial y sanitaria” que padecen apesar de tener condición de servicio público esencial.

Rosario Crespo, presidenta del comité de empresa del Servicio a domicilio de Córdoba (Domusvi), expuso a los medios que su voluntad es “que la gente vea la situación laboral que sufrimos. No se nos facilita material EPI y este colectivo somos al 99% mujeres, por lo que ya se sabe la precariedad laboral en la que estamos”.

Además, “hay muy pocos contratos con jornada completa y la empresa no hace nada para que tengamos mejores contratos o sueldos. Cada dos o cuatro años se nos subasta al mejor postor y luego no se hace vigilancia de que se cumpla el convenio colectivo”.

Enfatizan igualmente que “trabajamos en precario y estamos ayudando a los más débiles y vulnerables. En los domicilios no tenemos medidas de protección. No hay ningún protocolo de prevención y no sabemos a qué estamos expuestas”.

Además, en tiempos de pandemia el número de contagios en su gremio está subiendo a pesar de que muchas de ellas se están comprando sus propios equipos EPIS: “se actúa una vez que ya estamos contagiados. En ningún momento la administración local está poniendo medios. La incidencia es fuerte como para que a nosotras no se nos cree un protocolo de actuación. La Junta tampoco está por la labor de hacernos test PCR, porque se olvida de nuestro colectivo”.

