Las estrellas de danza Lucía Lacarra y Matthew Golding presentan este viernes en el Gran Teatro 'Fordlandia'

La guipuzcoana Lucía Lacarra y el canadiense Matthew Golding, bailarines con una brillante y premiada carrera internacional, presentan este viernes en el Gran Teatro de Córdoba su espectáculo 'Fordlandia', un programa dedicado a la danza neoclásica y la danza contemporánea.

Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, creada y dirigida por Golding, se trata de una propuesta de inspiración utópica que explora al máximo las posibilidades creativas y técnicas del escenario.

El cine, la danza, la luz y la música se fusionan con los estilos de cuatro coreógrafos de gran talento para crear una obra de arte total. Danza, música y arte visual se conectan sin pausa en una representación que hace sentir y evadirse al espectador. Todo comienza con un corto en el que se ve un teatro vacío y un escenario desnudo al que acceden los dos bailarines. Las piezas se van sucediendo entrelazadas por cortos y se acompañan de proyecciones.

El espectáculo no tiene un hilo narrativo, sino que se basa en las relaciones y sobre todo los diferentes modo de separación forzada que puede existir en una relación en la que todavía hay amor.

El programa comienza con 'Stillness' y 'Close', dos coreografías de Anna Hop sobre música de F. Chopin, y continúa con 'Snow Storm', coreografiada por Yuri Possokhov y música de G. Sviridov, pieza a la que siguen 'Fordlandia' --que da título al espectáculo-- y 'Pile of Dust', ambas coreografías de Juanjo Arqués sobre música de J. Johannsson. Para terminar, Lacarra y Golding bailan 'After the rain', con coreografía de Christopher Wheeldon y música de A. Pärt.

En la presentación del espectáculo, estrenado en septiembre de 2020 en Dortmund (Alemania), en medio de la pandemia provocada por el Covid, se destacaban las circunstancias en las que había nacido la producción: "En un momento muy difícil en el que tenemos la sensación de que la danza ha dejado de existir, y en el que los teatros están vacíos y en silencio, 'Fordlandia' es un espectáculo creado para soñar con mejores momentos, con la esperanza de que estemos alcanzando la luz al final del túnel, y sobre todo para creer que la distancia que estamos experimentando es temporal, pero el amor que compartimos es permanente".

Natural de Zumaia (Guipuzcoa), Lucía Lacarra empezó con 15 años su carrera profesional en el Ballet de Víctor Ullate, a cuya escuela llegó con 14 años. Ha sido bailarina principal en grandes compañías como el Ballet Nacional de Marsella, el Ballet de San Francisco, Ópera de Munich y el Ballet de Dortmund.

A lo largo de su carrera, Lacarra ha ganado numerosos galardones: el Premio Nijinsky, Benois de la Danse, Dance Open y Premio Nacional de Danza de España. Así mismo, ha sido distinguida con los nombramientos de Bailarina de la Década en el Kremlin de Moscú y Bailarina de Cámara del Estado de Baviera.

Por su parte, el canadiense Matthew Golding se graduó en la prestigiosa Escuela del Royal Ballet. Ganador del Youth American Grand Prix y el Prix de Lausanne, ha sido bailarín principal en grandes compañías como el Het National Ballet y el Royal Ballet de Londres. Ha bailado como estrella invitada en el Teatro Mariinsky, la Ópera de Munich, el English National Ballet y la Ópera de Oslo.