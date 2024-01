Las aldeas prieguenses El Poleo y Las Higueras vuelven a tener agua potable una década después

Más de una década han estado los vecinos de las aldeas prieguenses El Poleo y Las Higueras bebiendo agua embotellada porque no llegaba el agua potable a sus grifos. Las dos aldeas se abastecían de un antiguo manantial que se impulsaba hacia una zona de bombeo y que estaba contaminado por nitrato.



Desde el año 2010, el agua de Priego ha estado gestionada por una empresa privada aunque esta firma, Central de Aguas, era de capital mixto y el Ayuntamiento tenía una participación económica del 51%. Según explica el alcalde, Juan Ramón Valdivia, la inversión que suponía instalar ese pozo en ambas aldeas para solo 56 habitantes, que ha sido de 25.000 euros, no era rentable para esta empresa privada. Solo en 2022, cuando la gestión del agua pasa a ser pública, el Ayuntamiento se hace cargo y en 2023 es cuando comienzan los trabajos de sondeo y canalizaciones para llegar a la instalación del pozo y devolver el agua potable más de una década después.



Según nos ha contado el edil, Se ha hecho un nuevo sondeo hacia un manantial anterior y se han aprovechado las conducciones anteriores. Los vecinos, esta semana, lo han celebrado brindando con agua. Felipe Burgos es uno de ellos. Para él , después de lo vivido, no es precisamente un mal augurio.