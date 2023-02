La Junta aclara que no le ha llegado "documento alguno" de los médicos en huelga en Palma del Río

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba ha asegurado este miércoles que no le ha llegado aún "documento alguno" de los médicos de Atención Primaria de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Palma del Río, que están en huelga desde el pasado 20 de enero y que este martes anunciaron la "renuncia masiva" a sus plazas si en un plazo de 72 horas no tenían respuesta de Salud a sus demandas de cobertura de plazas y de más tiempo para atender a los pacientes. Ante esto y en un comunicado, la Delegación de Salud ha afirmado que, "desde hace meses, tanto la Delegación de Salud, como el Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir, son conscientes de las dificultades que atraviesan los facultativos de la UGC de Palma del Río en su día a día, por la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, a pesar de ofrecer contratos de larga duración, situación que sigue preocupando y por la que no se cesa de ofrecer los contratos disponibles, aunque hasta el momento sin éxito en el empeño".

Sin embargo, "ni a la Delegación de Salud, ni a la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir ha llegado comunicación ni documento alguno de los médicos de la UGC de Palma del Río manifestando sus reivindicaciones y su decisión de secundar la huelga", añadiendo, en cuanto a la reunión que mantuvo la semana pasada la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, con los médicos del Centro de Salud de Palma del Río, "fue a iniciativa de la propia delegada y en la misma tampoco se le entregó ningún documento de reivindicaciones".

Junto a ello, la Delegación de Salud ha señalado que desde la Gerencia del Distrito Córdoba Guadalquivir "se hace un seguimiento diario de la huelga", en la que "los servicios mínimos funcionan con normalidad" y que, además, "no está siendo secundada por el 100 por 100 de los médicos diariamente", como han informado los médicos en huelga, pues este martes 7 de febrero, según han precisado desde Salud, "hicieron huelga cuatro médicos, cinco estaban de servicios mínimos, dos de baja y cinco estaban trabajando con normalidad".

Por otro lado, desde Salud han recordado que "los acuerdos en materia de personal y retributiva del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se negocian en la Mesa Sectorial de Sanidad con los Sindicatos que tienen representación en ella, es decir EL Sindicato de Enfermería, el Sindicato Médico Andaluz, CSIF, CCOO y UGT". Por otro lado, la Delegación de Salud ha indicado que, además de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Palma del Río, "en la provincia de Córdoba existen varias ZBS cuyos puestos se consideran de difícil cobertura", como son las de Baena, Bujalance, Cabra, Castro del Río, Peñarroya, Priego, Rute y Villanueva de Córdoba, y "la ZBS de Palma del Río lo es por resolución del 14 de noviembre de 2018". Sin embargo, "desde el cambio de Gobierno en 2019, no solo se han mejorado de manera muy importante las condiciones laborales y retributivas del personal del SAS, sino que además se han realizado ofertas públicas de empleo y concursos de traslado, de tal manera que se ha dado oportunidad a los profesionales de reubicarse según sus preferencias e intereses".

Además, el Centro de Salud de Palma "es desde hace tres años centro docente acreditado para la formación MIR, con lo que eso puede suponer de avance para la captación de profesionales", e igualmente, Salud ha puesto de relieve "la importancia de la apertura del Hospital de Palma del Río, y el atractivo que puede suponer para los médicos de familia de Atención Primaria el hacer las guardias en dicho centro hospitalario".

El Sistema Sanitario Público Andaluz, según se ha subrayado desde Salud, "tiene como objetivo la humanización, la accesibilidad y la eficiencia en condiciones de igualdad para todos los andaluces", y por ello agradecen "el esfuerzo de todos los profesionales del SAS, de todas las categorías profesionales, que hacen posible la asistencia sanitaria de Atención Primaria en todos los rincones de nuestra provincia, con las incidencias y dificultades derivadas, principalmente, del déficit de profesionales que existe en todas las comunidades autónomas españolas". Ante esta situación, desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se ha pedido al Ministerio de Sanidad "la ampliación anual de 1.000 plazas MIR los próximos cuatro años, con el fin de paliar este déficit de médicos especialistas, que existe sobre todo en Atención Primaria y a nivel nacional".