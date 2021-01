José María Bellido: “Tenemos que recuperar el orgullo de ciudad con proyectos ambiciosos”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, hizo balance en COPE Córdoba de un año que catalogó de “terrible”. Expuso el mandatario que “no podemos esconder la realidad. Hemos perdido en 2020 a 230 vecinospor una enfermedad que antes no existía. Además, hay otros cordobeses que han tenido que cerrar negocios y otros con grandes necesides por falta de ingresos. El año no ha podido ser peor”.

Dentro de eso, “creo que la respuesta que hemos dado desde el Ayuntamiento ha estado a la altura de lo que los cordobeses necesitaban. En la primera fase, la del confinamiento, Córdoba fue ejemplar para el resto de España en limpieza y desinfección. Dimos una respuesta junto al tercer sector para necesidades sociales. Hemos luchado durante meses por disponer de los ahorros de los cordobeses y a partir de ahí hemos sacado ayudas tanto para las empresas como para las familias que lo están pasando mal. Al menos hemos sabido responder y esta ciudad ha seguido funcionando en un año terriblemente complicado”.

“Hay proyectos privados que han desaparecido por la pandemia”

La pandemia va a trastocar, lógicamente, proyectos municipales, porque “el hombre propone y Dios dispone. Hay proyectos privados que han desaparecido como el del Cordel de Écija, que era un inversión privada de 200 millones de euros pero la corriente de la pandemia se lo ha llevado por delante y hay que entenderlo. En la parte de los proyectos municipales no tanto, porque a pesar de que es muy difícil lo que está pasando fuera no tenemos una deuda excesiva y eso nos permite que nos centremos en la reactivación económica desatascando proyectos de inversión”.

Sobre el panorama urbanístico en el municipio, Bellido contó que “cuando llegamos a Urbanismo pusimos un plan de choque y creo que ahora vamos muy bien. En vivienda en este año y medio se han dado licencias para 3.000 viviendas. Esto se refleja en más actividad económica y Córdoba es la única provincia española en la que el mercado inmobiliario no se ha resentido. En la calle Claudio Marcelo se ha abierto un nuevo supermercado, una superficie mediana que llevaba 18 años cerrado. Hay hoteles que tienen su proyecto y se están haciendo como en la Avenida de América; hay grandes proyectos de inversión como en la zona norte que ya se están construyendo. Pero también hay puntos que hay que mejorar como indica Bellido porque "en el debe nos quedan las pequeñas licencias que tenemos que acelerar".

“Queremos centralizar en Córdoba todas las operaciones logísticas del Ejército de Tierra”

Además, “hemos podido recuperar la obra del Centro de Convenciones, la hemos podido adjudicar y queremos que esté terminado en el último trimestre del año. Queremos aglutinar las ferias locales y hacer ferias en sectores punteros en Córdoba como la joyería y en otros en los que queremos sacar la cabeza como las nuevas tecnologías porque tenemos empresas que están destacando a nivel nacional e internacional. También para abrirnos a grandes ferias de fuera”.

La gran apuesta del gobierno local es la concesión del centro logístico de Defensa: “Tenemos que recuperar el orgullo de ciudad con proyectos ambiciosos. Queremos centralizar en Córdoba todas las operaciones logísticas del Ejército de Tierra. Es un proyecto de décadas para esta ciudad con una creación de empleo de unas 1.500 personas más la industria auxiliar que se trasladaría aquí. Córdoba tiene un socio ejemplar con la Universidad de Córdoba, porque hay una parte muy importante en Innovación y Desarrollo.Vamos a contar con el apoyo de todos los agentes sociales, la Junta y espero que todos los grupos políticos en el Ayuntamiento. Al margen de su ubicación, Córdoba tiene capacidad como gran ciudad para este proyecto. Aquí durante décadas ha funcionado una empresa militar en el Muriano. Tenemos una magnífica ciudad. Es un camino muy disputado y hay que gestionar las expectativas. Córdoba tenía que estar en esta carrera, pero hay muchos competidores, ya van diez ciudades candidatas y no solo los factores técnicos juegan. Merece la pena dar un golpe en la mesa y pelearlo hasta el final para que salga”.

“Tuvimos la responsabilidad de salir a contar lo de los terrenos del estadio con la solución ya en la mano”.

La semana pasada se conoció, después de 20 años, que la situación del recinto ferial aún no es titularidad del Ayuntamiento. Una circunstancia que inquieta al Alcalde:“Me preocupa que un Ayuntamiento no haya mecanismos que detecten este tipo de situaciones. Son situaciones administrativas por encima de partidos. Nosotros lo que queremos es regularizar la situación del estadio y con el Córdoba C.F. Y si tenemos que regularizar un convenio esa situación teníamos que ir al Registro. Cuando fuimos al Registro comprobamos que no hay nada de las últimas construcciones y no consta que haya oficinas, almacenes... Cuando nos ponemos a arreglar eso resulta que la finca no coincide con donde está el estadio y cuando queremos arreglar la situación del estadio nos encontramos con que el recinto ferial no está en titularidad del Ayuntamiento porque hay 5000 euros sin pagar desde hace años. Tuvimos la responsabilidad de salir a contarlo con la solución ya en la mano”.

“No tiene sentido que en esas fechas se pudiera abrir centros comerciales y no se pueda celebrar la Semana Santa en un templo o en la Catedral”

Bellido hizo un repaso a las distintas festividades cordobesas y cómo les va a afectar en 2021 la pandemia: “Me encantaría que en el centenario de los Patios tuviéramos una fiesta como la hemos conocido. Nuestra apuesta es hacerla y vamos a pelear hasta el último minuto por ello. Nos gustaría que Sus Majestades Los Reyes nos pudieran acompañar en ese centenario y estaríamos encantados de recibirlos. Los Patios, además de la fiesta en sí misma, están muy metidos en nuestra tradición. Se cumple también el centenario de Ginés Liébana. Para la Semana Santa ya tuvimos una reunión el Consejero de Salud, el Obispo de la Diócesis de Córdoba y yo mismo y lo que parece que no va a haber son procesiones, pero se van a buscar alternativas. No tiene sentido que en esas fechas se pudiera abrir centros comerciales y no se pueda celebrar la Semana Santa en un templo o en la Catedral. El 13 se decidirá, pero parece que la respuesta va a ser negativa. La Feria la veo también muy complicada. A nadie se le escapa que juntar a un millón de personas en cien casetas. Espero poder celebrar alguna feria antes de que se me termine el mandato”.

El Turismo sigue siendo, en consecuencia, clave para la ciudad: “Nos hemos dado cuenta de cuántas familias viven del turismo y también de que no hay ningún sustituto. No se puede improvisar el modelo económico de una ciudad. El legado de esta ciudad es maravilloso y estamos trabajando en la promoción de que Córdoba siga siendo un reclamo atractivo cuando se pueda volver a viajar. Córdoba estuvo a rebosar durante el puente del Pilar. Si para el día 20, además, en nuestra reunión con Defensa nos ceden Caballerizas estamos recuperando el espectáculo ecuestre. El Turismo en Córdoba es muy transversal. Con Caballerizas hemos iniciado una expropiación con Defensa y será de los cordobeses. En el borrador ya tenemos la cantidad asignada para la expropiación. Serán ocho o diez años dedicados a esto para asegurar que ese recinto será muy importante para el Turismo”.

“Es una insensatez que dependa que haya familias que puedan comer o empresas que puedan seguir de que el Ayuntamiento de una ciudad pueda inyectar dinero. Es una barbaridad”

Reconoce Bellido que la parte más dura de la pandemia fue “cuando, como era lógico, muchas personas no tenían ingresos en sus casas y se multiplicó la demanda de ayuda social de muchos cordobeses. Nos pusimos a trabajar con Eva Timoteo e involucramos a todas las organizaciones de la ciudad que quisieron ayudar – Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, FEPAMIC...- para repartir alimentos”. Pensando ya en clave de 2021, Bellido considera que “cuando se producen cierres horarios aumenta esa demanda y no tiene atisbo de comparación, pero ahora es asumible por Servicios Sociales. Ya van ocho millones de euros destinados a Servicios Sociales de los 300 del total del presupuesto del Ayuntamiento. Hay que ver la magnitud del esfuerzo municipal. Echo de menos la ayuda del Gobierno. Es una insensatez que dependa que haya familias que puedan comer o empresas que puedan seguir de que el Ayuntamiento de una ciudad pueda inyectar dinero es una barbaridad. Porque hay Ayuntamientos que están arruinados. Hay ciudades como Granada, Jaén o Jerez que no tienen un euro de ahorro. Deberían llegar ayudas iguales justas y solidarias a todos los rincones de la nación. Lo contrario es parchear”.

Sobre los presupuestos, considera el Primer Edil que “estarán aprobados en un plazo razonable. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias hemos reclamado en muchas ocasiones un fondo de tres mil millones de euros para todos los Ayuntamientos. A las Comunidades Autónomas les han dado ocho mil y pedimos la parte proporcional. Si tramito el presupuesto antes de que termine el año hubiera sido como tirar la toalla antes de tiempo. Ahora Salvador Fuentes se está reuniendo con los grupos para cerrar el acuerdo. Si no hay entre 20 o 30 millones de euros en los presupuestos es por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. Y no es lo mismo en un año tan complicado como 2021 que haya 300 o 320 o 330 millones de presupuesto. Con eso habría para ayudar a muchas familias, empresas y para hacer muchos proyectos. Que sepan los cordobeses que hay una deuda histórica del gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad de Córdoba y todos los municipios de España”.

Como mensaje final, Bellido pidió a los cordobeses responsabilidad: “Hay que vivir al día. Vienen unas fechas duras. El aumento de incidencia de los casos llevan a más muertes. Pido a los cordobeses es que seamos muy estrictos con el cumplimiento de las medidas. Hoy habrá nuevas medidas y hay que tomar conciencia de que hay que ir partido a partido contra la tercera ola”.