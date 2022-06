Isabel Ambrosio (PSOE): "Ningún socialista va a votar a la derecha. Juanma Moreno comete un grave error"

En COPE seguimos conociendo las propuestas de los candidatos por Córdoba a las elecciones andaluzas. Hoy, en el quinto día de campaña, ha sido el turno de la exalcaldesa, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y cabeza de lista por Córdoba a las elecciones andaluzas,Isabel Ambrosio. Sobre la compatibilidad de la portavocía con el cargo de parlamentaria, Ambrosio ha asegurado que, aunque su compromiso con la ciudad de Córdoba “no va a cesar”, cree “firmemente” que cada persona debe tener una sola ocupación en la que ponga todo el esfuerzo y empeño. “Nunca he acumulado cargos en mi vida política y no lo voy a hacer ahora”, asiente. Isabel Ambrosio ya fue parlamentaria en Andalucía en la etapa 2004-2008, tras la que pasó a hacerse cargo de la Delegación de Gobierno y, posteriormente, la alcaldía. “Te mentiría si te dijera que el haber sido alcaldesa de Córdoba no ha sido algo muy singular y especial para mí, aunque en el Parlamento de Andalucía aprendí mucho, muy rápido y de manera muy transversal”, confiesa.









"Ningún socialista va a votar a la derecha"

La encuesta del CIS ha dado la victoria al Partido Popular en Córdoba, que obtendría un escaño más que el Partido Socialista con un 33,6% del voto directo frente al 15,6% del PSOE. Frente a esto, la candidata a parlamentaria asegura que no cree en las encuestas: “Se equivocaron en Andalucía en el 2012 y también en el 2018, que le daban un resultado mucho mejor al PSOE de Susana Díaz que el que luego obtuvo. Yo detecto en la calle que el PSOE va de menos a más y está haciendo propuestas muy concretas. Conforme vayamos entrando sociológicamente en campaña, eso se irá notando también en la intención de voto”.

En cuanto al llamamiento al voto socialista que hizo el presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, la exalcaldesa responde contundentemente: “Ya lo ha dicho muy claro Juan Espadas, un socialista jamás votaría una opción de derechas. Si lo que pide Moreno Bonilla es engañarnos o encajar que le gusta el programa del PSOE, creo que está cometiendo un grave error”.

Las propuestas del PSOE para Córdoba

"El PSOE andaluz lo que propone, eminentemente, es se ambiciosos en lo económico y muy comprometidos en lo social", asegura Ambrosio. Para Córdoba, el PSOE recoge 10 compromisos con la provincia, entre los que destacan acometer la Ronda del Marrubial y la Ronda Norte, así como la Autovía del Olivar. También plantean la puesta en marcha de un plan turístico de carácter provincial y conectar La Colada con Sierra Boyera para combatir "la necesidad de agua que tienen nuestras explotaciones ganaderas, pero también la amenaza de sequía que se cierne sobre esta zona de la provincia".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En concreto, la autovía del Olivar fue un proyecto que ya prometió el PSOE llevar a cabo en el año 1996 y que ahora vuelve a llevar en el programa electoral. “Esta afirmación debe ser explicada… En aquella época, efectivamente, el PSOE comienza a poner en marcha este proyecto hasta Lucena. Después llega la crisis económica y las prioridades cambian, teníamos que hacer frente a los problemas sociales. El contexto ahora es radicalmente distinto, se puede hacer uso de los fondos y recursos económicos que vienen de Europa”, afirma Ambrosio. Por otro lado, en el ámbito de la sequía, Ambrosio ha asegurado la conexión La Colada-Sierra Boyera es “mucho más urgente que la conexión con Puente Nuevo”, un proyecto que estaba en manos del Ministerio de Transición y finalmente no ha entrado en el Decreto de Sequía del Gobierno Central. "Primero lo urgente y después lo importante", asevera.

La lucha contra el desempleo juvenil en Andalucía

El Partido Socialista anunció este fin de semana que, si gobernaba, blindaría "por derecho" el primer contrato laboral para los jóvenes en Andalucía para hacerle frente al desempleo juvenil, que dobla la media española, y evitar "la fuga de jóvenes a otros lugares de España". Esta decisión ha sido trasladada al sector empresarial, "que se ha mostrado dispuesto puesto que, nos dicen, hace falta mucha mano de obra cualificada que se va a otras zonas a buscar trabajo", sentencia.