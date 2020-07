El inesperado mensaje en la cuenta que se ha encontrado el cliente de un bar de Córdoba

La vuelta a la normalidad tras la crisis provocada por la COVID-19 ha traído, entre otros momentos, la vuelta a los bares. Eso sí, en muchos de ellos sin el pago en efectivo para evitar contagios. El uso del datáfono es cada vez más común, y los camareros de un bar de Córdoba han dejado este mensaje sobre su uso en la cuenta de uno de sus clientes.

El usuario de la red social Twitter @MoloEnSecreto ha publicado una imagen de la cuenta, donde ha encontrado este mensaje de los camareros al revisarla.

En principio, parece que todo es correcto, dos tubos de cerveza, dos refrescos, un sanjacobo, media de berenjenas con salmorejo, y volcán de patatas con gulas, y el sorprendente cargo de "vaya mierfa de datafo". Un cargo, que como señalaba el usuario, "al menos es gratis".

Este caso ha tenido gran reacción en redes sociales, con más de 150 comentarios y 1300 reacciones.

Ya te lo habrán cobrado en el volcán de patatas. Me parece atraco

Di como eran el tamaño de las raciones , eso es en cordoba en el barrio de fatima , lo se por el codigo postal , y la que dice el robo por el volcan , es volcan de gulas con papas y huevo, y el sanjacobo es de cerdo con jamon y queso y pequeño te aseguro que no era

Esto me recuerda a hace años cuando trabajaba en medios de pago. A veces en las pruebas de TPVs editaba el archivo con el texto del ticket (boleta se llama en el mundillo) y ponía “CULO” centrado debajo del nombre del banco. Humor soez y básico, sí, pero lo que nos reíamos...

Bueno, aquí nos cobraron 12,50 € por una jarra de cerveza Turia ����‍♀️.

Menos mal que no usamos los geles hidroalcoholicos (no tenian), si no nos toca fregar platos para pagar la cuenta.

�� pic.twitter.com/sH5ZtRs3Nz