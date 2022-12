El Imibic reconoce a María Neira con su XII 'Lección Conmemorativa Maimónides'

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) ha celebrado este martes la XII 'Lección Conmemorativa Maimónides', acto en el que se ha hecho entrega de los premios a los mejores trabajos científicos desarrollados por investigadores del Instituto y se ha galardonado a la María Neira por impartir dicha lección.

Tal y como ha indicado el Imibic en una nota, se trata del acto de cierre anual del instituto, que rinde homenaje a la figura del ilustre médico y filósofo cordobés del siglo XII el día del aniversario de su fallecimiento, el 13 de diciembre de 1204. Con esta iniciativa, se persigue reconocer la investigación biomédica que desarrolla el personal vinculado al Imibic y poner en valor la importancia del trabajo que se realiza en el instituto. Además, en cada edición un profesional de reconocido prestigio en el ámbito de la biomedicina imparte la denominada 'Lección Maimónides', una conferencia centrada en los conocimientos más actuales sobre temas biomédicos de especial interés en los que el conferenciante esté especializado.

Este año, el acto ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Jorge del Diego; la directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Valle García, y el director científico del Imibic. Además, el gerente del Hospital San Juan de Dios, Horacio Pijuan, presidentes y representantes de asociaciones de pacientes, Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos, representantes de empresas y otros colectivos, entre otras autoridades, han estado presentes.

En esta edición, María Neira ha sido la encargada de pronunciar la 'Lección Maimónides' sobre el cambio climático y su impacto en la salud, y ha recibido el galardón anual dirigido a reconocer a un científico de prestigio que haya contribuido al desarrollo del Imibic. María Neira, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y maestría en Salud Pública de la Université Pierre et Marie Curie, de París, se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Déscartes, luego en Nutrición en el Conservatoire National d'Arts et Métiers, ambos en París, y obtuvo un diploma internacional en Preparación para Emergencias y Manejo de Crisis de la Universidad de Ginebra.

Neira es la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Previamente ocupó los puestos de presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimenticia y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor en España, directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación en la OMS, donde también ejerció como coordinadora del Grupo Global de Trabajo del Control de Cólera. Antes de unirse a la OMS, Neira trabajó como asesora en Salud Pública en el Ministerio de Salud en Mozambique, en Kigali, Ruanda, como asesora en Salud Pública/Médico para la ONU asignada por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) y en El Salvador y Honduras como coordinadora médica para Médicos sin Fronteras.

Entre los premios y reconocimientos de María Neira están la Orden del Mérito Nacional (Gobierno República Francesa, 2006), Premio Príncipe de Asturias-Cooperación Internacional (Fundación Príncipe de Asturias, 2009), que recogió con Margaret Chan en representación de la OMS y Premio 'Woman' 2015, recibido de manos de la Reina Letizia Tras la lección impartida por Neira y como cierre del acto científico se ha procedido a la entrega de premios a las mejores publicaciones del Instituto en este año 2021.

El premio 'Enrique Aguilar Benítez de Lugo' ha sido para el trabajo 'Splicing machinery is impaired in rheumatoid arthritis, associated with disease activity and modulated by anti-TNF therapy' del grupo de Enfermedades autoinmunes sistémicas-inflamatorias crónicas del aparato locomotor y tejido conectivo, dirigido por Rosario López Pedrera. El premio al 'Mejor trabajo de Investigación Clínica' ha recaído sobre el trabajo 'Mediterranean Diet Reduces Atherosclerosis Progression in Coronary Heart Disease', del grupo de Nutrigenómica y Síndrome Metabólico, dirigido por José López Miranda.