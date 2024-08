Identificados 20 kilómetros de nuevos tramos de la vía romana Córdoba-Mérida

Una investigación de la Unidad Patricia y el Proyecto Ager Mellariensis de la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado 20 kilómetros de nuevos tramos de la vía romana Córdoba-Mérida, en el Norte de la provincia, donde ha revelado el trazado a lo largo de Fuente Obejuna, Belmez, Peñarroya e Hinojosa del Duque. A este respecto y en una nota, desde la UCO se ha recordado que durante los tiempos del emperador romano Augusto toda la Península Ibérica se encontraba conectada con una amplia red de calzadas, que permitían el rápido movimiento de las legiones en las zonas conflictivas, el transporte de los importantes recursos y el movimiento de los habitantes de las diferentes ciudades.

Esta tupida red estaba compuesta por grandes caminos principales, como hoy son las autopistas, además de por caminos secundarios y caminos terciarios, como por ejemplo aquellos que daban acceso a las minas. De entre esas vías hay una que unía directamente dos capitales de provincia: la vía Corduba-Emerita Augusta, de gran importancia.

Antes incluso de la fundación de Mérida ya unía Corduba con Metellinum (Medellín), o lo que es lo mismo, el valle del Guadiana con el del Guadalquivir, con todo el vientre metalífero que hay en esas sierras. De esta región Roma se interesó especialmente por los metales, tales como el plomo, la plata o el oro, y esta vía sirvió de cauce de salida de toda esa riqueza. Ahora, gracias al empleo de la información del Plan PNOA-LiDAR, del Instituto Geográfico Nacional, desde la Universidad de Córdoba se han podido detectar nuevos tramos seguros de esta vía Corduba-Emerita.

Concretamente, se ha ampliado la sección del camino que se conocía en Puente Nuevo y se han descubierto nuevos restos al Norte de la provincia de Córdoba, en El Bujardillo (Belmez), Los Tejares (Peñarroya-Pueblonuevo) y en el Cascajoso (Hinojosa del Duque). De esta forma se ha pasado de conocer únicamente seis kilómetros de la vía a disponer de 20 nuevos kilómetros de esta calzada romana. Hasta la fecha, por lo tanto, se desconocía la mayor parte de su trazado.

Solo eran seguros algunos pequeños tramos, como la famosa Loma de los Escalones, entre Córdoba y Cerro Muriano, donde se conserva parte de la vía excavada en la piedra. Recientemente, desde la UCO se habían producido avances, con el descubrimiento por parte de la Unidad Patricia de un tramo de la calzada perfectamente conservado bajo las aguas del embalse de Puente Nuevo (Espiel), y salido a la luz tras la bajada del nivel del agua.

Este nuevo descubrimiento ha permitido ahora detectar con claridad desde el aire, no solo gran cantidad de kilómetros de los terraplenes de la vía difícilmente identificables, ya que fuera de las ciudades la capa de rodadura de los caminos se hacía de gravas apisonadas que, con el paso del tiempo, acaban disgregadas y desaparecen; si no que también ha sacado a la luz parte de las cunetas de la calzada.

El hallazgo, en definitiva, permitirá empezar a reconstruir de una forma más segura el trazado de esa gran 'autopista' romana que estructuraba el Norte de la provincia de Córdoba, unía dos grandes capitales y sirvió para acercar a los romanos a las riquezas metálicas de Sierra Morena. La investigación ha sido publicada, bajo el título de 'Sensing the Corduba-Emerita Road: New transects of the route identified in the north of Córdoba', por José Luis Domínguez Jiménez y Antonio Monterroso Checa en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X2...).