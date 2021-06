El Hospital Reina Sofía presenta la XIX Semana del Donante con una intensa programación de actividades

El Hospital Universitario Reina Sofía arranca hoy su XIX Semana del Donante con una intensa programación de actividades para hacer llegar al mayor número de personas la importancia de la donación de órganos y tejidos. Hoy lunes se da el pistoletazo de salida con una rueda de prensa en la que se presentan las iniciativas que llenarán esta semana de rojo la ciudad con camisetas, abanicos y el lema de la campaña de promoción ‘Regala vida, dona órganos’.

La principal novedad de esta edición es que se recuperan las actividades presenciales, siempre siguiendo las recomendaciones y medidas de seguridad frente a la Covid-19. En la primera jornada de esta semana se cuenta la historia de Sofía, una niña trasplantada de corazón que a su corta edad es todo un ejemplo de superación. Las distintas emisoras de radio dedicarán espacio estos días a la importancia de la donación y la vida que hay detrás de un trasplante. Hoy lo hará Onda Cero y el resto a lo largo de la semana (Radio Córdoba Cadena SER, COPE, Radio Nacional y Canal Sur).

El martes, el logo de la donación quedará fijado a algunos de los lugares más transitados de la ciudad: los pasos de peatones de Ronda de los Tejares y Puerta Gallegos, que atraviesan cientos de personas al día. Además, a las 17.00 horas se desarrollará una coleta de donación de sangre especial en la Iglesia La Magdalena, organizada por el Centro de Transfusión, Tejidos y Células en colaboración con la Fundación Cajasur. Esta actividad se ha convertido en un clásico de esta semana para recordar que, sin la sangre, ningún trasplante podría llevarse a cabo. Para cerrar el día, el Patio de las Campanas acogerá la segunda edición de la gala de los Premios Miguel Berni a la promoción de la donación de órganos.

El miércoles es el Día del Donante y, para conmemorarlo, se realizará la clásica ofrenda floral en el Monumento al Donante. También por la mañana, el Teatro de La Axerquía recordará a los cientos de niños y niñas que ese día acuden a sus instalaciones la importancia de este acto de solidaridad y, para ello, se hará un reparto de abanicos de la donación entre los más pequeños. Por la tarde, tendrá también lugar la misa en acción de gracias por los donantes en la Mezquita-Catedral de Córdoba oficiada por el obispo de Córdoba. Y esta jornada se cierra con una actividad nueva en esta edición ‘Baile y música por la donación’, coordinada por el pianista Alberto de Paz y la participación de la Escuela de Baile ‘Lindy Lovers Swing Córdoba’ y el acompañamiento en directo del guitarrista Luis Sanz. Se desarrollará en el Vial Norte de 20.30 a 21.30 horas.

El jueves será el turno del arte, ya que se presentará un mural fruto de un taller participativo desarrollado por un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión social que ha contado con la colaboración y guía del artista urbano cordobés Javier Castilla (Sake). Este mural lucirá en una de las fachadas el complejo sanitario y se trata de una iniciativa colaborativa con el colectivo Meridianos y el Centro de Internamiento de Menores Infractores Sierra Morena. Este día también se publicará en las redes sociales del hospital un taller virtual de rehabilitación para pacientes trasplantados.

El viernes, los pacientes ingresados en el hospital disfrutarán de un postre especial por la donación y por la tarde comenzará el I Torneo de pádel dedicado a la donación de órganos y organizado por el Real Aero Club de Córdoba.

El sábado se desarrollará una ruta senderista por la sierra de Córdoba a cargo del Club de Montaña Verticalia, cuyos integrantes vestirán la camiseta de la donación y se seguirán disputando los partidos del torneo de pádel. El domingo, se cerrará la XIX Semana del Donante también con deporte, entregando los premios del torneo de pádel a los tres finalistas en cada una de las cinco categorías y, además, el club ciclista Kilómetros de vida realizará un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad para visibilizar esta campaña.

Además, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC) colabora en esta semana realizando vídeos a lo largo de toda la semana que ponen en valor el trabajo de mujeres investigadoras en el ámbito de la donación y el trasplante, que se difundirán en redes sociales.

El corazón de Sofía

Como en cada edición de Semana del Donante, se dan a conocer historias de superación de personas trasplantadas. El caso de Sofía es uno de ellos. Se trata de una niña de 6 años de la provincia de Sevilla con una cardiopatía congénita compleja e insuficiencia cardiaca severa que recibió en abril un nuevo corazón tras 110 días conectada a un dispositivo de asistencia mecánica biventricular (corazón artificial) que le mantuvo con vida después de someterse a una compleja y pionera cirugía cardiaca. Hoy la pequeña está de alta y continúa su recuperación en casa con visitas periódicas al hospital.

El éxito del caso de Sofía lleva implícito un gran esfuerzo multidisciplinar por parte de Pediatría, Cardiología Infantil, Cirugía Cardiovascular Pediátrica, Intensivos Pediátricos, los profesionales del Programa de Trasplante Cardiaco, Anestesia Infantil , Radiología Infantil, Enfermería, Fisioterapia y otras muchas especialidades y unidades del centro. Precisamente, un trabajo sobre las técnicas innovadores a las se ha sometido Sofía ha recibido el premio a la mejor comunicación en el XXXV Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP) celebrado hace unos días. El jurado valoró positivamente la importancia de mantener el soporte mecánico circulatorio con exclusión del ventrículo derecho durante más de 3 meses sin eventos adversos.

El jefe de Pediatría, Críticos y Urgencias del Hospital Reina Sofía, Juan Luis Pérez Navero, ha sido uno de los facultativos que ha llevado el caso de Sofía desde su llegada a nuestro centro, en noviembre del pasado año por una cardiopatía congénita que le habían llevado a someterse a diversos procedimientos quirúrgicos que no consiguieron reparar su problema (disfunción biventricular severa e insuficiencia cardiaca). La gravedad de su estado motivó su inclusión en lista de espera para trasplante cardiaco infantil, técnica en la que el Hospital Reina Sofía es referente andaluz. A mediados de diciembre, explica el doctor Pérez Navero, “la incluimos en código cero en el programa de trasplante cardiaco, siendo conscientes de la dificultad de conseguir un donante idóneo -más complejo aún por la pandemia por Covid-19-. Mientras, los cirujanos cardiovasculares conectaron a la niña a un soporte biventricular mecánico (Berlin Heart) como puente hasta que llegara el trasplante”. Por su parte, los cirujanos cardiovasculares Jaime Casares y Carlos Merino explican cómo fue su colocación y la cirugía anterior que precisó Sofía. “La situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba el corazón de la paciente nos obligó a optar por una intervención previa al implante del corazón artificial. No hemos encontrado evidencia científica de que esta técnica se haya realizado antes en nuestro país en una situación similar a la de la paciente. Consistió, básicamente, en convertir su corazón en univentricular con exclusión del ventrículo derecho para más tarde poder conectarle un soporte biventricular. Fue todo un reto que no estuvo exento de problemas, si bien Sofía los fue superando”.

El 5 de abril, la pequeña recibió su nuevo corazón gracias a una donación generosa que permitió llevar a cabo el esperado trasplante. Atrás dejó el soporte mecánico externo que había bombeado su sangre durante meses. También fue un postoperatorio muy complejo, pero los cuidados del conjunto de profesionales del complejo sanitario ayudaron en su recuperación. Además de los sanitarios, el equipo de Alimentación, la unidad de actividades motivacionales y los profesores del colegio se volcaban con Sofía.

Por su parte, Alejandro Tirado, el papá de Sofía, agradece su dedicación a “todo el equipo humano del hospital que se ha volcado con mi familia. Nos ha costado mucho trabajo mantenernos de pie día a día, ha sido una vivencia muy dura para nosotros y para la familia y amigos. Aún así, siempre nos hemos aferrado a la fuerza que nos transmitía Sofía de querer seguir hasta en los peores momentos. Ha sido muy difícil pasar por esta situación, pero nunca hemos perdido la fe ni la esperanza”, explica. En estos momentos, la niña “está fortaleciendo su musculatura y con ayuda sube escaleras. Cada pequeño paso es un gran logro, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer para que vuelva a ser la niña que era. Estamos muy contentos con su evolución y eternamente agradecidos al Hospital Universitario Reina Sofía por el trato que hemos recibido en esta situación tan extrema".

Finalmente, en los últimos 12 años (desde 2009), los profesionales del Hospital Reina Sofía han implantado una veintena de dispositivos de asistencia ventricular (VAD) como puente al trasplante a niños desde los 15 días de vida hasta los 14 años. El tiempo medio de asistencia ha sido de 91 días, llegando a un máximo de 310 días. La supervivencia ha sido del 70%.