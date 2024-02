La Guardia Civil impide una nueva jornada de manifestaciones agrícolas en la A-4

Ni la lluvia les para. Los agricultores han vuelto a intentar cortar la A-4 esta mañana igual que hicieron ayer por la tarde: a pie. No obstante, la Guardia Civil ha frustrado sus planes en esta ocasión y ha tomado identificación de cuatro de ellos, evitando el corte de circulación por carretera. "Nos han dicho que ya hoy no podía ser. Éramos menos que ayer y por eso no lo hemos conseguido", declara a COPE uno de los manifestantes. Por el momento, ningún punto de la red de carreteras de la provincia se encuentra obstaculizado, según ha afirmado a esta cadena Subdelegación de Gobierno.

Las movilizaciones agrarias no han cesado desde el pasado martes en la provincia de Córdoba. Comenzaron en tres grandes columnas que recorrieron la A-4 y N-432 hasta aparcar en la capital, pero han continuado esta semana, aunque ya en zonas más localizadas. De aquel día, la Guardia Civil identificó a unas 40 personas que habían salido de Aldea Quintana y no estaban autorizados a entrar en la capital. Ayer, hasta 300 trabajadores del campo cortaron a pie durante dos horas, de seis a ocho de la tarde, la A-4 a la altura del Arrecife (La Carlota).

La Guardia Civil ha empezado a identificar a los manifestantes debido a que el corte de la autovía se lleva a cabo sin comunicación ni autorización previa a Subdelegación de Gobierno. Las convocatorias de manifestación se hacen de manera espontánea, con horas de antelación y a través de diversos grupos de WhatsApp.