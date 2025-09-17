La Guardia Civil desmantela varios puntos de venta de droga en Palma del Río y detiene a cinco personas

La Guardia Civil ha desarrollado este miércoles una amplia operación contra el narcotráfico en el municipio cordobés de Palma del Río, que se ha saldado, de momento, con la detención de cinco personas y el desmantelamiento de varios puntos de venta de droga al menudeo. El dispositivo, que se inició en torno a las 12.00 horas, se ha centrado en diferentes barrios de la localidad, donde se han llevado a cabo tres registros en viviendas vinculadas a la actividad ilícita.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que en los inmuebles se han intervenido distintas cantidades de sustancias estupefacientes, además de útiles relacionados con el tráfico de drogas. La actuación se enmarca en la estrategia de la Benemérita para combatir la venta al por menor de drogas, una modalidad que genera un notable impacto en la convivencia vecinal y que, en este caso, había despertado la preocupación en distintas zonas de la localidad palmeña.

El operativo ha contado con un importante despliegue de medios. En él han participado agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil, además del apoyo de un helicóptero del Instituto Armado que ha reforzado la vigilancia aérea de la zona. La presencia de este dispositivo ha despertado expectación entre los vecinos, que han seguido con atención la actuación policial durante toda la jornada.

Las detenciones practicadas forman parte de una investigación que llevaba meses en marcha y que ha permitido identificar varios puntos de venta activos en Palma del Río. Con este golpe, la Guardia Civil busca no solo frenar la distribución de drogas en la localidad, sino también reducir el riesgo de delitos asociados al narcotráfico, como robos, violencia o conflictos en la vía pública.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Una vez finalizadas las diligencias, los detenidos pasarán a disposición judicial, mientras que las sustancias y el material intervenido serán puestos a disposición de la autoridad competente.