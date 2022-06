Fuentes: “No se va a hacer nada en la Cuesta del Reventón que no sea compatible con la sostenibilidad"

El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), ha asegurado que "en la Cuesta del Reventón no se va a hacer nada que no sea compatible con la sostenibilidad". Antes de pasar por los estudios de COPE, el edil visitaba las obras recien iniciadas con una idea clara: "Con mucha sensibilidad el objetivo es tratar de devolverle a la ciudad de Córdoba lo que ha sido siempre la Cuesta del Reventón. Un sendero por el que pueda transitar todo el mundo. El tratamiento que se le va a hacer es quirúrgico porque aquí la gran actuación se centra en orientar las aguas tanto en vertical como en horizontal, para que no sigan drenando la piedra. Se está buscando la orientación de las aguas para que estas no arrastre la arena, compactar bien la nueva tierra y así mantener este camino en el tiempo". Es la respuesta que Fuentes ha dado tras las críticas de algunos ciudadanos al conocer la actuación que se estaba llevando a cabo y que se anunció ya en noviembre del 2021. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Sercli Paisajismo y Construcción S. L. por 164.000 euros y con un plazo de cuatro meses de ejecución.









Por otro lado el delegado de Urbanismo ha explicado las obras que también han comenzado desde el puente que va desde el Open Arena a Electromecánicas. Se trata de entoldar un total de 100 metros de acerado y que afecta a vecinos de otras zonas como Miralbaida o El Parque Azahara. Es un proyecto que además de dotar de sombra ambos acerados del puente, acogerá otras actuaciones como "la creación de un trazado de carril bici, que también será entoldado, y que va a provocar el ensanchamiento de una de las acereas, otorgándole una mayor superficie de sombra respecto a la acera contraria. Además se acometerá acondicionamiento e iluminación de los caminos en el descampado anexo al puente", matiza Fuentes.









Otros de los puentes carente de sombra es el de San Rafael pero "este tema es más complicado porque está catalogado patrimonialmente. Ese puente a la entrada de Córdoba tiene la visión de la Mezquita - Catedral. Se está estudiando cómo se podría hacer ese entoldamiento para que tuviera poco impacto visual, sobre todo en su margen izquierda entrando en Córdoba. Son dos puentes totalmente distinto y de ahí los inconvenientes.

Sobre el anillo verde que el actual equipo de gobierno está trazando alrededor de la ciudad, Fuentes ha explicado las obras que quedan por ejecutar. "Los pliegos de la segunda fase del Parque de Levante están ya preparados. Estamos hablando con los vecinos para explicarles cómo quedará tras la actuación en esta segunda fase, que va a incorporar equipamientos muy necesarios en la zona incluida la piscina. Y si a todo esto se le suma el Parque del Canal se trata de un gran avance. También seguimos con el Parque del Flamenco que de inmediato se instalará la iluminación solar, y queda poner todo el sistema de riego. Por lo tanto este verano se podrá disfrutar de este parque al estar bien iluminado. Esto lleva una continuidad hacia Poniente hasta Miralbaida y Electromecánica".





Al respecto de la avenida de Trassierra donde se trabaja para eliminar el cuello de botella, Fuentes se ha centrado en hablar del parking que el Ayuntamiento ha habilitado para los vecinos, algo que no ha sido bien visto por el consejo de distrino Noroeste que han propuesto otro distinto en la calle Alfonso VII. Pero Fuentes asegura que "se continuará con el plan previsto. Son 43 aparcamientos que estarán a disposición de los vecinos hasta que se inicie la segunda fase de la obra de ampliación de esta avenida, prevista para finales de este año".

Esta futura avenida tras las obras que se ejecuten y una vez se inicie la tercera fase, contará con dos carriles para vehículos por sentido de circulación, carriles bici, arboleda, alumbrado con luces led, sermáforos, pasos de peatones y una glorieta. Las obras incluirán la pavimentación con baldosa de terrazo de las aceras derecha e izquierda con anchura variable de 3,5 metros.

Otro de los temas que ha salido a la palestra es la situación de la urbanización Las Jaras, que cada verano sufren problemas en el suministro de agua potable y saneamiento. Fuentes ha explicado que ya han mantenido una reunión de seguimiento y coordinación con el presidente y el gerente de Emacsa, el presidente y el secretario de la entidad urbanística de conservación de la urbanización Las Jaras, el jefe de la Oficina de Ordenación Territorial del Servicio de Planeamiento y el representante de la empresa Agenagua, que hasta el 31 de diciembre pasado tenía encomendada por Luxico la gestión del agua en dicha urbanización. "En la reunión se analizó situación actual, y se repasó las actuaciones urgentes realizadas hasta la fecha, y las que igualmente han de afrontarse de forma inmediata a tenor del contenido de la auditoría encargada por Emacsa, y dada a conocer en el mes de abril".

En este sentido, se concretarán en los próximos días aquellas actuaciones "de extrema urgencia" que hayan de realizarse para los meses de verano, y las que pueden derivarse a su ejecución con posterioridad. Asimismo, por la Oficina de Ordenación Territorial se emitirá informe sobre si "la dejación de las empresas responsables del ciclo integral del agua en Las Jaras --Javiaras, Laujaras y Luxico--, aparte de la responsabilidad en el ámbito administrativo, pudiese ser objeto de denuncia en vía penal".

En el apartado deportivo Fuentes es optimista de cara a la concesión del estadio del Córdoba CF para que se resuelva satisfactoria en un plazo razonable. "Estamos trabajando para poder dar el paso hacia esa concesión. Tanto el club como el Ayuntamiento estamos haciendo los deberes".