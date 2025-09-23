Fuente Palmera de Boda regresa con más de 30 expositores, pasarela, gastronomía y homenaje a la mujer

La Colonia de Fuente Palmera se prepara para recibir una nueva edición de su cita más internacional: Fuente Palmera de Boda. Del 2 al 5 de octubre, el municipio cordobés volverá a convertirse en escaparate de moda, creatividad y desarrollo económico con una feria que ya es referente en el sector nupcial a nivel nacional.

Este evento, que alcanza su XVII edición, mantiene su esencia de feria al aire libre en pleno corazón de la localidad, con el entorno de la Plaza Real como centro neurálgico y las calles aledañas convertidas en un auténtico recinto expositivo. Más de una treintena de empresas participarán en esta ocasión, mostrando una amplia oferta que va desde vestidos de novia, ceremonia y comunión hasta complementos, floristería, joyería, fotografía y servicios especializados.

La pasarela, el gran atractivo

La moda volverá a ser protagonista en la pasarela de Fuente Palmera, donde desfilarán 12 firmas consolidadas junto a jóvenes diseñadores que competirán en el noveno Certamen de Jóvenes Diseñadores. La programación incluye este año una novedad destacada: un bloque específico dedicado a comunión y arras, respondiendo a la demanda del público y abriendo nuevas posibilidades a los creadores locales.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada será la invitada de honor de la edición, aportando su sello personal a un evento que une tradición e innovación. Su presencia contribuirá a dar mayor visibilidad al trabajo de las empresas de la Colonia y a reforzar la proyección mediática de la feria.

Gastronomía y música como complemento

Más allá de la moda, Fuente Palmera de Boda suma en 2025 un espacio gastronómico ubicado en la calle La Fuente. En este punto, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales en directo, degustar propuestas culinarias y vivir un ambiente festivo que unirá dos de los grandes atractivos de la localidad: la creatividad textil y la hospitalidad de su gente. La iniciativa busca, además, crear sinergias entre la feria de la boda y otros eventos empresariales que se desarrollan a lo largo del año.

Un homenaje al papel de la mujer

La organización ha querido que esta edición tenga un acento especial en torno a la mujer. Con este propósito, se ha diseñado una exposición que recorrerá la historia de los vestidos de novia confeccionados en el municipio, mostrando la evolución estética y social de una tradición que ha marcado la identidad de la Colonia. Esta propuesta permitirá al público contemplar piezas históricas junto a creaciones más recientes, revelando la importancia del talento femenino en la consolidación del sector.

Motor económico y social

Fuente Palmera de Boda no solo es un escaparate de moda, sino también un ejemplo de cómo un municipio puede convertir su tradición en un motor económico. El sector nupcial y textil de la Colonia genera en torno a 15 millones de euros de facturación anual y mantiene alrededor de 300 empleos directos, cifras que lo sitúan como un referente provincial y nacional.

El impulso de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y de la marca promocional CórdobaDModa, refuerza la proyección de la feria. Desde la institución se ha subrayado la importancia de establecer vínculos entre los sectores productivos de la provincia para ganar competitividad y abrirse a nuevos mercados internacionales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Fuente Palmera ha incidido en que esta feria es fruto de un compromiso firme con el desarrollo local. Año tras año, se mantiene gracias a la calidad e innovación de las firmas participantes y al esfuerzo de empresarios, diseñadores y trabajadores que han sabido reinventarse para seguir creciendo.

Una feria consolidada

Con más de tres lustros de trayectoria, Fuente Palmera de Boda se ha consolidado como un evento de referencia dentro y fuera de Andalucía. Su carácter abierto, su ubicación en las calles del municipio y la implicación de la ciudadanía lo convierten en un acontecimiento singular, que combina la tradición de la Colonia con la modernidad de un sector en constante transformación.

Este 2025, la feria llega con más fuerza que nunca: con la moda como bandera, con un guiño a la gastronomía, con un homenaje a la mujer y con la ilusión de seguir proyectando al mundo la creatividad y el talento de un pequeño municipio que se ha ganado, por derecho propio, el título de “pueblo de las novias”.