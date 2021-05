Fran Carrillo: “Debemos mantener la estabilidad para que los andaluces trabajen sin recibir limosnas”

España ha vivido las últimas semanas mirando a Madrid, donde la comunidad ha estado centrada en la campaña electoral que la ha llevado hasta la cita con las urnas del 4 de mayo. Fran Carrillo, coordinador provincial de Cs en Córdoba y portavoz adjunto en el Parlamento Andaluz, ha valorado estas últimas semanas asegurando que “en esta campaña se ha dejado claro que hay una diferencia en la polarización que hemos visto, porque es más importante las personas que las identidades, la libertad en vez del conflicto, y la persona que lo ha logrado ha sido Edmundo Bal. Lo hemos visto en los debates y en la campaña a pie de público donde ha sabido generar ilusión. Ahora lo que se plantea es el voto útil, el voto responsable, y se vuelve a demostrar que si Ciudadanos no está en las instituciones le irá peor a Madrid y también a España”.

Lo que ha llevado a la comunidad de Madrid a estas elecciones, junto con la ruptura del pacto en Murcia, Carrillo está convencido que no ocurrirá lo mismo en Andalucía. “El gobierno andaluz es una garantía de continuidad para nuestra comunidad. Se están tomando medidas y acciones que están favoreciendo la mejora de la calidad de vida de los andaluces. No se entendería que ahora mismo en un contexto como este, se estuviera pensando en otra cosa que no sea la de crear puestos de trabajo o solucionar los problemas de los ciudadanos que son muchos”.

Si la comunidad de Andalucía corriera la misma suerte que la madrileña con un adelanto electoral, Carrillo afirma que nadie lo entendería porque “ahora hay estabilidad de gobierno. Hemos pasado de años de corrupción a una Andalucía transparente gracias a Ciudadanos”.

Hay que mantener la estabilidad para que los andaluces trabajen y no reciban limosnas para conseguir un voto cautivo que tanto daño ha hecho a Andalucía

Fran Carrillo también ha querido dejar claro que “con la llegada del nuevo gobierno del cambio los andaluces están valorando las políticas que se están aplicando. Solo hay que fijarse en los datos. En Córdoba casi 4.000 empresas de comercio minorista y artesanía se han acogido a las ayudas o el número de empresas que hemos apoyado debido a los ERTE, casi 3.000. Andalucía no tenía ningún futuro y desde Europa se venía demandando políticas que provocaran un cambio de rumbo positivo para la comunidad".

También ha querido recalcar que "ahora lo que debemos hacer es consolidarlo, ahora más que nunca hay que frenar esas políticas reaccionarias, que no progresistas, que venían de esa izquierda de la corrupción. Hay que mantener la estabilidad para que los andaluces trabajen y no reciban limosnas para conseguir un voto cautivo que tanto daño ha hecho a Andalucía”.

El diputado de Ciudadanos soltó a principios de marzo ante la Cámara autonómica una frase que se coló en los titulares. Lo hizo después de las últimas maniobras, algunas salidas desde su partido, que consiguieron romper algunos gobiernos como en Madrid o en Murcia. Carrillo hacía crítica con la frase "estoy hasta los cojones de todos nosotros", citando el que fuera presidente de la I República Estanislao Figueras, y dejando claro a la presidenta del Parlamento que la frase no era suya y que estaba recogida en el diario de sesiones. Hoy en COPE ha indicado que “hay una cosa que los ciudadanos deben saber y es la verdad. Cuando hay gente muriendo por esta pandemia, negocios que cierran, familias que lo están pasando realmente mal..., y los políticos nos dedicamos a quitar gobiernos, provocando mociones de censura...¿Pero en qué burbuja vivimos? Cuando arreglemos la situación entonces habrá tiempo de hacer cualquier cábala política”.

Carrillo ha respondido a otras preguntas en Mediodía COPE en una entrevista que puedes escuchar aquí.