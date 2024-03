Feijóo afirma que España vive una situación de "urgencia nacional" por las decisiones del Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "va a caer" por "sus mentiras " y por la corrupción que acecha al PSOE y a su Ejecutivo y ha considerado que España vive una situación de "emergencia nacional" a la que los populares harán frente.



Durante la clausura de la reunión que Feijóo ha mantenido este fin de semana en Córdoba con su ejecutiva y los presidentes autonómicos y responsables del PP en las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el líder del PP ha señalado que "nos tendrán enfrente para parar con todos los instrumentos legales y ante todas las instancia" la ley de amnistía.



"Ninguno vamos a caer y a ceder ante la falacia separatista que ha cedido el Gobierno de España. Somos un partido libre y no estamos dispuestos a hincar la rodilla delante del separatismo minoritario de España, cueste lo que cueste, aunque nos cueste estar en la oposición", ha afirmado.



Tras la firma de la "Declaración de Córdoba", el presidente del PP ha incidido en que España vive una "situación inédita" porque el presidente del Gobierno "abdica" de sus responsabilidades "pero no se va" y se convierte en "delegado del independentismo para gobernar a su dictado".



Pero ha avisado de que "la legislatura será tan larga como el provecho que quieran sacar sus socios (...) y mientras Sánchez le sea útil le prorrogarán el mandato día a día (...) y luego le dejarán caer en el ostracismo y la indignidad".



"Llegaron levantando un muro y ahora cavan una trinchera contra la sociedad...pero este Gobierno va a caer, por las mismas razones por las que ha logrado conseguir la presidencia, por la mentira y la corrupción", ha recalcado ante los máximos dirigentes del partido, de once comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, a los que ha agradecido uno a uno su gestión.



En este sentido, Feijóo les ha pedido que sigan legislando en sus regiones ya que "son ellos" los que gobiernan el país, al representar al 70 % de los ciudadanos.



Ha lamentado que los "avances" del Ejecutivo de Sánchez en cuatro meses se cuenten en "cuatro segundos" y que la "deshonra" se vaya a contar "durante cuatro décadas", por lo que ha reiterado que el PP "dará un paso adelante".



Frente al caso Koldo que podría implicar a varias administraciones y al PSOE, Feijóo ha reiterado que la "corrupción política y económica se han dado de la mano y ya son las dos caras de la moneda del sanchismo".