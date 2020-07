Estos son los fantásticos beneficios de la vitamina C para nuestra salud y que aún ignoras

La vitamina C, también conocida como vitamina antiescorbútica o ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble imprescindible para el desarrollo y crecimiento.

Las propiedades de la vitamina C son muchas y muy variadas, siendo su poder antioxidante y su eficacia para reforzar el sistema inmunológico las más conocidas. Pero ¿conoces todas las propiedades de la vitamina c?

Múltiples propiedades

Una de las funciones de la vitamina C es que es fundamental para el crecimiento y reparación de cualquier tipo de tejido. Exactamente, la vitamina C es necesaria para crear colágeno, que sirve para producir piel, tendones, ligamentos, e incluso los vasos sanguíneos. Por tanto, podemos decir que una de las propiedades de la vitamina C es ayudar a sanar y cicatrizar heridas.

Es un excelente antioxidante. Una de las principales propiedades de esta vitamina es la de fortalecer el sistema inmunológico, proteger las mucosas, facilitar la absorción de hierro y ayudar a que el oxígeno y el hidrógeno circulen por todo el organismo, dando lugar así a una oxigenación celular correcta.

La vitamina C también ayuda a la formación de neurotransmisores, por lo que hay estudios que avalan que tomar la cantidad de vitamina c diaria recomendada puede ayudar a superar estados de depresión estacional.

También ayuda a la vista, ya que los expertos aseguran que se pueden evitar la formación de cataratas si se toman frutas y verduras ricas en vitamina C.

Otra de las propiedades científicamente comprobadas de esta vitamina es que previene la arterioesclerosis y ayuda a reducir el índice de colesterol en grasa gracias a sus propiedades antioxidantes.

Aliado para nuestra piel

Gracias a estas propiedades antioxidantes, que ayudan a eliminar toxinas de nuestro organismo, la vitamina C se convierte en una magnífico aliado para nuestra piel. Por ello, si utilizas cremas para tu piel que contengan esta vitamina, conseguirás una piel luminosa y radiantes, protegiendo tu piel de un envejecimiento prematuro.

Estos son los fantásticos beneficios de la vitamina C para nuestra salud y que aún ignoras

Además, la vitamina C se utiliza en cosmética por su efecto despigmentante, ya que está comprobado que sirven para unificar el tono de la piel en aquellas personas que tienen manchas, ya que ayuda a reducir las manchas oscuras y aportan luminosidad, disimulando así las blancas.

Dónde encontrar vitamina C

Pese a la importancia que tiene la vitamina C para nuestro cuerpo, los seres humanos somos incapaces de que nuestro organismo la genere por si solo. Es por ello, que debemos conseguirla mediante el consumo de alimentos, para garantizar este nutriente fundamental.

Las frutas y los vegetales son la fuente mayoritaria de vitamina C. Entre las frutas que contienen una mayor cantidad encontramos los cítricos, el kiwi, el mango, la papaya, la piña, las fresas, la sandía o el melón.

Por su parte, algunos de los vegetales con mayor cantidad de vitamina C son el brócoli, la coliflor, los pimientos, la espinaca, la patata blanca o los tomates.

La vitamina C también se puede encontrar en varios suplementos vitamínicos, entre ellos, los multivitamínicos, aunque también se suele encontrar de manera individual.

Y ahora que ya tienes una idea de lo importante que es tomar alimentos ricos en vitamina c, ¿a qué estás esperando para hacerlo?