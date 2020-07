Estas son las medidas que se activan en Andalucía este miércoles además del uso obligatorio de mascarilla

La Junta de Andalucíaha aprobado la norma por la que la mascarilla deberá ser obligatoria en lugares públicos y privados ante la aparición de nuevos brotes, pero no es la única medida adoptada por el Gobierno andaluz.

Entre otras medidas, se reduce el aforo de los velatorios al aire libre de 60 a 25 personas, y en caso de los recintos cerrados de 30 a 10. No sabemos si esta medida se ampliará a bares, restaurantes o, incluso, al ámbito religioso, aunque todo es posible. La medida tiene excepciones muy limitadas, como son las unidades familiares o a la hora de comer o bañarse en el mar o piscina. La multa en caso de no llevar la mascarilla se ha fijado en 100 euros para aquellos que no cumplan la medida.

Así lo ha trasladado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y la titular de Fomento, Marifrán Carazo, para dar cuenta de las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo de Gobierno a fin de seguir previniendo la expansión del Covid-19.

�� DIRECTO



El portavoz @eliasbendodo y los consejeros @marifrangr y @jesusraguirre, comparecen ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno. ✅ https://t.co/FgDm7uoHKQ — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 14, 2020

El Portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que los andaluces y los visitantes tienen que acostumbrarse a usar las mascarillas desde las 00:00 horas de esta noche "en todos los sitios y en todo momento".

"La mascarilla tiene que ser un atuendo más, tenemos que usarlo durante todo el día", ha sostenido el portavoz, que ha explicado que los andaluces deberán usar la mascarilla salvo circunstancias que lo impidan como "a la hora de comer o de bañarse en el mar". Sí deberá usarse en paseos, playa o piscinas, cuando la situación lo permita.

"No nos va a temblar el pulso en la toma de estas decisiones, que se toman por criterios de salud pública, para proteger a la población", ha asegurado el consejero de Presidencia, que cree que en Andalucía "hemos sido más prudentes que otros sitios y esa anticipación ha hecho que la pandemia haya evolucionado aquí algo mejor que en otros territorios". "Toda precaución será poca", ha apostillado.

Este uso obligatorio de la mascarillaentrará en vigor a partir del próximo miércoles 15 de julio desde las 0,00 horas, una vez que el grupo técnico asesor de covid-19 avaló extenderlo en todo el territorio andaluz con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada.

La #MascarillaObligatoria entrará en vigor esta noche a las 00:00h en #Andalucía. No se exige su uso en la práctica de deporte individual al aire libre, durante el baño en playas y piscinas, casos con prescripción facultativa o en menores de 6 años. Por favor, máxima colaboración pic.twitter.com/UAWpdRInsQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 14, 2020

Así, Moreno explicó que este medio de protección tendrá que ser utilizado tanto en espacios abiertos como cerrados, independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, "que se deberá seguir manteniendo cuando sea posible con la excepción de las unidades familiares". Esta medida fue propuesta por el propio presidente para su correspondiente estudio por el comité de expertos el pasado sábado durante una visita a Ceuta.

La exigencia de usar mascarillas se han acordado por unanimidad del comité de expertos y es una medida que ha sido adoptada teniendo en cuenta la situación actual epidemiológica de Andalucía, de modo que se plasmará, junto a otras, en una orden de la Consejería de Salud y Familias de la que se informará en el Consejo de Gobierno de este martes y donde se acordará un paquete de medidas preventivas ante el virus.

Asimismo, se toman de forma preventiva para evitar circunstancias anómalas que puedan desencadenar en un problema mayor de Salud Pública. De igual modo, la Junta ha acordado hacer partícipes de dicha orden a las corporaciones locales en el régimen de vigilancia y sanción ante su posible incumplimiento.

"A pesar del calor, las dificultades y las limitaciones, nos tenemos que acostumbrar a llevar la mascarilla de forma permanente. Con el uso de la mascarilla, el riesgo de contagio se reduce al 1 por ciento", afirmó Moreno.

Uso de la mascarilla

Por el momento, el uso de la mascarilla en las playas tendrá un carácter obligatorioexcepto cuando la persona se encuentre en la toalla o en el agua. Para entrar y pasear por la orilla su uso será obligatorio.

En el caso de las piscinas, será obligatorio excepto cuando la persona se encuentre dentro del agua.

Cuando se realice alguna actividad de carácter deportivo no será exigible, solamente en algunos casos puntuales.

Respecto al mundo de la hostelería, será obligatoria siempre y cuando no se esté haciendo ningún consumo.

En el ámbito familiar, en caso de realizar algún tipo de reunión no será exigible.

Si estas normas no se cumplen, la multa que impondrá la Junta de Andalucía será de 100 euros.