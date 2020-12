Esta es la indemnización que podrías recibir si tienes uno de estos modelos Iphone

Si tienes un iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus, y estás pensando en renovarlo por otro de la misma marca, puedes alegrarte, al menos un poquito. Y es que si nos centramos en un Iphone 6 de 64 GB, la marca de la manzana te lo valora desde 60 euros, vamos que lo más problable es que a pesar de estar impoluto, esa es la cantidad que recibas si renuevas por otro, como por ejemplo el Iphone 12 de 64 GB, por el que tendrás que pagar 854 euros siempre que pagues al contado.

Ahora Apple podría llegar a pagarte 180 euros en los modelos iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus, después de las acciones legales que se va a llevar a cabo en otros países europeos como Italia, Portugal y Bélgica antes de final de año.

Ahora desde Euroconsumers están defenciendo que las prácticas comerciales que se han aplicado para relentizar algunos productos de Apple no son justas pero sí engañosas.

Por su parte la marca ha admitido en otras ocasiones ralentizar algunos modelos como el 6 y el 7 a través de las propias actualizaciones de su sistema operativo excusándose que ha sido para evitar que los móviles se sobrecargen y tiendan a apagarse ya que las baterías no están preparadas. En palabras del gigante de móviles "nostros nunca hemos hecho nada para acortar de manera intencionada la vida útil de nuestros productos y mucho menos impulsar a nuestros clientes a adquirir modelos superiores". Según Apple, ellos siempre buscan tener buenos productos en el mercado, competitivos en calidad y que la experiencia de tener un Iphone sea lo que ha sido hasta ahora.

En Estados Unidos, la compañía tuvo que pagar más de 400 millones de euros en marzo de 2020, y en el mes de noviembre 95 millones. En Italia, en el mes de mayo, tuvo que desembolsar 10 millones por el mismo motivo y ahora han sido otros diez millones por engaño a la resitencia de un Iphone 8, Iphone XS, Iphone 11 y todas sus variantes.

Es que decir que un móvil es resistente al agua tiene algunos matices. Una cosa es que el móvil reciba agua por encima, como por ejemplo cuando se nos vuelca un vaso, y otra muy distinta es que el móvil se caiga a un cubo o piscina y quede totalmente sumergido.

Aunque en muchas ocasiones, como ha sido mi caso, un Iphone 6S se me cayó al fondo de la piscina durante unos 5 segundos, gracias a que fue en el segundo escalón, y a dia de hoy sigue vivo. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero ocurrió. También conozco algún caso de algún Iphone 8 que acabó dentro del wc, y también sobrevivió. Esto hace que se intendible cómo otro modelo que anuncia su resistencia al agua, no lo soporte.

NUEVO MODELO

Apple presentó en su momento el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, los cuales ya no incluyen adaptador de corriente ni EarPods. La caja contiene un cable de USB‑C a conector Lightning de carga rápida que es compatible con adaptadores USB-C y puertos de ordenador.

Este nevo modelo recuerda al iPhone 4 y conectividad 5G Tiene una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas de tecnología OLED y está potenciado por el nuevo procesador A14 Bionic, con opciones de 64GB, 128GB o 256GB de almacenamiento interno. El sistema de cámaras trasero es dual, con dos lentes de 12MP que agregan estabilización óptica de imagen, y varias mejoras de software y la cámara frontal TrueDepth es de 12 MP. El iPhone 12 utiliza reconocimiento de rostro Face ID para la seguridad, cuenta con soporte para carga rápida e inalámbrica, y corre iOS 14.