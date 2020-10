Un enorme grafiti, nuevo acto vandálico en la muralla de la Ronda del Marrubial de Córdoba

Esta madrugada una o varias personas llevaron a cabo un grafiti de grandes dimensiones en la parte interna de la muralla de la Ronda de Marrubial, un lienzo de tapial almorávide que fue levantado entre los siglos XI y XII para delimitar la ciudad de la Axerquía.

No es el primer acto vandálico que sufre esta zona de la barriada de Levante, que también vio afectados los bancos cercanos. El conjunto forma parte del Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de Córdoba.

�� Campo del Marrubial.



�� Descubre la historia que se esconde tras uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad.



▶️ https://t.co/kz4X8hqM8Opic.twitter.com/GJYJ8E48Ka — ℂÓℝ�������� (@Cordoba_spain) June 26, 2019

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha explicado este lunes que es un acto “incalificable. No se puede dañar una muralla como lo que se ha hecho esta noche. No sé que se gana con esto. Una muralla que tanto trabajo y esfuerzo ha supuesto en lo económico y arquitectónico... me parece un acto impresentable e impropio de una ciudad civilizada”.

Pide Fuentes colaboración ciudadana ante la gravedad de los hechos: “si alguien ha visto algo, ruego que lo denuncie para que la ley caiga sobre los autores. Vamos a denunciar este acto vandálico a la fiscalía”.

También te puede interesar:

-La Gerencia Municipal de Urbanismo y Sadeco actúan en la limpieza y acondicionamiento del Cine Andalucía

-Urbanismo articulará un protocolo rápido de autorización para la ampliación de veladores