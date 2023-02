La empresa a cargo del festival Crazy World denunciará a Urbanismo por la cancelación "infundada" del evento

A falta de dos días para que se celebrara el macrofestival 'Crazy World' en Córdoba, Urbanismo decidió cancelar ayer el evento tras un informe conjunto, emitido por la Policía Nacional y Local y adelantado por Diario Córdoba, en el que se indican "graves problemas para la seguridad ciudadana", en un entorno, el de El Arenal, que reune condiciones "proclives a la comisión de delitos, fundamentalmente los relacionados con el patrimonio y la libertad sexual” El macro evento coincide, precisamente, con el partido del Córdoba CF contra el Real Madrid Castilla. Ya se habían vendido todas las entradas: 5.000.

Ángel Arias, jefe de infraestructuras de la empresa responsable de la organización, Eventos Califa S.L., ha asegurado a COPE que va a emprender acciones legales contra el área de Urbanismo y, más concretamente, contra su delegado, Salvador Fuentes, "porque el lunes recibimos un informe favorable firmado por él y, tres días después, nos enteramos de la cancelación por un comunicado de prensa. Además, haciendo acusaciones graves e infundadas, dando a entender que la juventud no sabe salir de fiesta y que se pueden producir incluso agresiones sexuales", explica -refiriéndose a las palabras de Fuentes ayer en el pleno ordinario- , y añade, hemos pedido un informe a la policía en el que se indica que, efectivamente, en el evento del año pasado no hubo ningún tipo de incidencia". Fuentes municipales aseguran a COPE que el festival nunca se ha cancelado "porque nunca estuvo autorizado. El informe técnico no está por encima del informe policial. Se puede hacer el informe técnico, pero si el lugar genera situaciones de riesgo, siempre prima lo que dice la Policía"

Según ha explicado Arias, el martes pasado la organización se reunió con los jefes de la policia nacional y local "y fuimos nosotros los que les pusimos sobreaviso con el tema del partido, para que reforzaran la seguridad. Nos dijeron que era peligroso porque no había agentes suficientes en la ciudad".

La decisión afecta a la organización y las empresas directamente implicadas en el evento, como los instaladores de carpas y de sonido, además de los establecimientos hoteleros. La empresa, presumiblemente, cambiará la fecha de la celebración. "La gente que ha comprado la entrada ha sido muy comprensiva, está cansada de está gestión de las instituciones, no es la primera vez que pasa".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado esta mañana la suspensión definitiva del evento: "Nunca se puede predecir el futuro, pero con el informe que nos llegó de Policía Nacional, hemos creído que lo mejor era cancelar el evento. Quizás, si no lo hacemos, podría haber pasado algo peor".

