Córdoba ha entrado en situación de emergencia por sequía por primera vez desde 1999. Así lo ha asegurado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que el pasado 1 de noviembre certificó que el embalse del Guadalmellato, que abastece a la capital, llevaba dos meses seguidos por debajo de los 45 hectómetros cúbicos -condición necesaria para declarar la emergencia-. Según ha podido saber COPE, los técnicos de Emacsa se reunirán hoy para decidir qué nuevas medidas toma la empresa pública de gestión de aguas para aumentar el ahorro hasta, mínimo, el 10%, como aseguró su presidente, Jesús Coca.

Hasta el momento, el Plan de Emergencia activado desde este verano en la capital perseguía ahorrar el 5% del agua. "Nos preocupa bastante, yo ni siquiera he activado la goma de regar que tengo en el patio, ni he llenado la piscina este año", asegura Mari Carmen, cordobesa de mediana edad, que ha añadido que estas lluvias de octubre "nos han mantenido con la esperanza de que la situación mejorase, pero para que no se han gestionado bien".

El Plan Especial de Sequía ha obligado a Emacsa a buscar nuevas fuentes de abastecimiento, como está siendo el embalse de San Rafael de Navallana o podría ser incluso el Guadalquivir, dos zonas con aguas cuya calidad es inferior que la del Guadalmellato, pero que podrían suplir la falta de agua en momentos determinados y extremos como los actuales.

Subida de tarifas del agua

A partir de julio del año que viene, Emacsa subirá también las tarifas hasta un 5% después de que la última revisión de tarifas se produjera en 2013. Las razones por la que se plantea esta subida se concentran en el incremento de los costes energéticos, la subida del IPC, la sequía y el desequilibrio financiero"que esperamos en los últimos años", aseguró la semana pasada el alcalde de Córdoba, José María Bellido.