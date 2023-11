La tarifa del agua en Córdoba subirá un 5% a partir del 1 de julio de 2024

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) plantea una subida de tarifas de un 5% después de que la última revisión de tarifas se produjera en 2013. El presidente de la entidad, Jesús Coca, ha comunicado que este incremento entraría en vigor el 1 de julio de 2024. Lo primero será presentado en el Consejo de Administración de Emacsa y que ratificará posteriormente el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, después de haber contado con el apoyo de Vox.

Las razones por la que se plantea esta subida lo ha vuelto a dejar claro tanto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, como el presidente de la entidad. Primero por el incremento de los costes energéticos. La segunda por el aumento del IPC. Tercero, por la sequía y en cuarto lugar, por el desequilibrio financiero "que esperamos en los últimos años".









También se aplicarán medidas más rigurosas en relación con la calidad del agua destinada al consumo. Esto también repercute en los gastos que tiene la empresa de aguas, "porque tenemos que afrontar un incremento significativo en los costes operativos".





NUEVAS TARIFAS





A las tarifas se incorpora un cuarto tramo. Con ellos se busca un consumo responsable. Los tramos por vivienda y bimestre serán:

0-14 metros cúbicos, 0,8327 céntimos

14-30 metros cúbicos, 1,0825 céntimos

30-60 metros cúbicos, 1,2907 céntimos

Más de 60 metros cúbicos, 1,5405 céntimos





BONIFICACIONES





Según ha expuesto el presidente, "se implanta un sistema realmente progresivo", señalando que "los hogares medios estarían en el segundo bloque". En cuanto a las bonificaciones, se incrementan las reducciones por el acceso al mínimo vital de tres a cuatro metros cúbicos al mes por habitante y se aumenta el número de familias; las familias numerosas pasan a tener bonificación también en el tercer bloque, así como los jubilados o pensionistas y los desempleados.

También, se contemplan bonificaciones por el cambio a factura digital, precisando que sólo el 12% de los clientes han aportado un correo electrónico, y para los participantes en el Concurso de Patios, a la vez que se recoge una ampliación de plazos para la renovación de trámites de bonificaciones de seis a 12 meses, y el incremento de ayudas para comunidades que independicen el suministro, de 240 a 500 euros por vivienda.





ACUERDO CON LOS GRUPOS





Por otra parte, el primer edil ha defendido llegar a "un acuerdo del agua" con los grupos políticos, porque "la política del agua es fundamental en los próximos años y hay que financiarla", de modo que ha abogado por "el diálogo y un sentido muy social". En este caso, ha agradecido a Vox, "que va a apoyar esta actualización", sus aportaciones con bonificaciones a familias numerosas, así como a Hacemos Córdoba, con quien negocian, por sus "propuestas muy bien encaminadas" para ampliar las bonificaciones sociales, todo ello "con un ejercicio de responsabilidad", ha valorado.

Por contra, ha manifestado que "no ha habido posibilidad de tener un diálogo fructífero" con el PSOE, "por no decir que casi ha sido imposible", dado que "no ha habido apertura por su parte a la posibilidad de apoyar esto desde el primer momento". "Ya sabemos que en este caso el PSOE en este mandato es una correlación del PSOE de Pedro Sánchez, que hagamos lo que hagamos, va a estar siempre en contra", ha lamentado el alcalde.

Entretanto, ha comentado que "no se puede querer sumarse a las inversiones que va a hacer la empresa en los próximos años y no querer estar cuando hay que actualizar las tarifas para invertir los 543 millones de euros del plan", al tiempo que ha remarcado que "contar con 22 de los 29 concejales del Ayuntamiento es una mayoría más que reforzada y social de la ciudad para respaldar esta política del agua".