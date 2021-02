"El libro de su desaparición", la obra que relata el misterio que envuelve a Paco Molina

El 2 de julio del año 2015 en Córdoba, Paco Molina desapareció cuando tenía solo 16 años de edad. Desde entonces sus padres están sufriendo la desaparición de su hijo y sin tener ninguna explicación. En aquellos días Paco era un adolescente cariñoso y pegado a sus padres, algo que hace más complicado entender qué pudo ocurrir.

Ahora una joven escritora granadina se ha centrado en esta historia que desgrana en su primer libro que lleva por título "La desaparición de Paco Molina" dividido en tres partes: un prólogo sobre criminología y psicopatía de desapariciones elaborado por María Muñoz Pastor; la infancia, juventud y desaparición de Paco y la actualidad del caso con nueva información.

Para la autora "ha sido muy difícil escuchar la desgarradora historia de estos padres que siguen sin conocer dónde está su hijo y qué fue lo ocurrido". A la hora de tratar un tema de estas características "es muy importante saber hasta dónde contar ya que en las entrevistas previas con la familia te cuentan cosas muy personales y además tienes que tener en cuenta que algunos datos pueden afectar a la propia investigación que aún continúa abierta".

SOBRE LA DESAPARICIÓN

Era viernes cuando Paco salió de su casa para pasar un rato con sus amigos. Aquella tarde noche envió un mensaje a su padre diciéndole que se quedaría a dormir en casa de uno de sus mejores amigos, el cual conocía la familia. Isidro, le extrañó aquel mensaje recibido, por lo que llamó a Paco y este le confirmó el mensaje, a lo que Isidro no se apuso y solo le dijo "no te acuestes tarde hijo". Fueron las últimas palabras que salieron de su boca, antes de no volver a ver a su hijo.

APARTADO de Correos 3011 de Cordoba. Si RECUERDAS algún hecho o comentario. Tienes o recuerdas algun Whassap relacionado con PACO MOLINA #desaparecido en 07/2015 envialo urgente y ANONIMAMENTE al Apartado#buscandoapacomolinapic.twitter.com/ABF0zTYyzI — nosfaltapaco (@nosfaltaPACO1) October 12, 2020

A sus otros amigos les dijo que había quedado en un bar con otro que el grupo no conocía, pero parece ser que Paco nunca acudió a ese local, información que se obtuvo gracias a la declaración del camarero.

Durante todo este tiempo, sus padres han recibido muchas llamadas para colaborar, de las cuales un gran número han sido pistas falsas, algunas de las cuales han sido investigada por la Policía Nacional.

Incluso desde Colombia recibieron una extorsión, amenazándolos que si no pagaban el dinero que exigían matarían a Paco. La Policía descubrío la procedencia de la llamada y que se trataba de una pista falsa. También se han dado otros casos como el de un hombre con antecedentes penales que fue acusado de un delito contra la integridad moral, después de ofrecer pistas falsas sobre el paradero de Paco.

Con este pequeño resumen, todos aquellos que son padres se pueden hacer una idea del sufrimiento que este matrimonio vienen viviendo, pero como todos los problemas en la vida, quien realmente lo sabe es quien lo vive en primera persona.

A día de hoy tanto sus padres como la Policía no se rinden y continúan abiertas distintas líneas de investigación, de las cuales poco se sabe para no afecten las labores policiales.

En este libro de Mariola Pérez también se incluye una entrevista a Paco Lobatón centrada en otras despariciones desconocidas en la actualidad.

