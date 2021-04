Cumple su sueño a los 62 años: correr en el Rally de Sierra Morena

Los sueños sueños son pero para alcanzarlos hay que desearlos y pensar en ellos constantemente. Ese es el mensaje que nos ha querido trasladar Emiliano Jiménez, que a sus 62 años ha visto como ha alcanzado su sueño, el de participar en un rally, concretamente en el Rallye Sierra Morena que se celebra este fin de semana en Córdoba.

Emiliano dirige su propia asesoría en Córdoba y en La Carlota, pero su pasión siempre ha sido los coches y la velocidad su pasión. En COPE nos ha contado que “cuando montaba en bicicleta de niño me encantaba la velocidad y ya imaginaba que iba sobre cuatro ruedas. En mi familia no ha existido aficionados a los coches, soy el único y también he trasmitido esta afición a mi hijo”.

Audio Emiliano Jiménez

Es natural de la localidad cordobesa de La Carlota y lleva más de 40 años esperando a que se cumpla este sueño. “He estado toda mi vida viendo las distintas pruebas en las cunetas y ahora es cuando llega mi momento, aunque sea compitiendo en la categoría de regularidad históricos”, explica Emiliano.

El vehículo con el que va a competir no lo compró con idea de participar en ningún rally, lo hizo por una acción solidaria. Y es que Emiliano organiza en La Carlota una exhibición automovilística cuyo recaudación va dirigida a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC ). Con esta exhibición Emiliano se quita cada año su espinita, además de hacer un gran gesto solidario. Por lo tanto este año se le ocurrió inscribirse en el Rally Sierra Morena, además será el único coche que llevará en el techo un rótulo de la AECC.

Aficiones como esta no suelen ser baratas. Este soñador asegura que “hay que echarle muchas ganas, tiempo y dinero a un coche. Y todos los que somos amantes del motor lo saben”.

Como a todos los profesionales le hemos preguntado qué sensaciones tiene y ha sido claro: “Estamos muy tranquilo, esperando a que llegue el momento. Estoy convencido que voy a disfrutar muchísimo. En absoluto tengo sensación de nerviosismo. Hemos reconocido los tramos, hemos procedido a la verificación y ahora deseando de tomar la salida”.

En estas pruebas lo más difícil según Emiliano es respetar los límites de seguridad “porque uno en vez de llevar sangre en las venas parece que lleva gasolina”. Junto a Emiliano irá su copiloto Enrique Granados.

SOBRE SU COCHE

Emiliano nos ha contado que “su coche es un histórico antiguo, un Audio 80 Quattro, un coche potente con el que Audi empezó a marcar la diferencia del 4X4 y que apareció a finales de los 70 arrasando durante cuatro años el Campeonato del Mundo de Rally. Es un coche muy bonito, potente y con una conducción fuerte. Qué te voy a contar si estoy enamorado de él”.

Emilino Jiménez ha conseguido su sueño y nos ha dejado un mensaje para el resto, asegurando que “para que se cumplan los sueños hay que soñarlos día día y estar permanentemente pensando en ellos. Ahora que he conseguido participar en regularidad histórico ahora me toca soñar en hacerlo en velocidad, así que ya estoy soñando con el próximo año”.

En esta competición también participa otro carloteño, Marcos Jurado junto a su copiloto Álvamo Molina. Ambos lo harán en un Fiat Punto HGT. Este año será su octava prueba dentro del Rally Sierra Morena y ha participado en el Rally Crono Villa de Espiel o la Cronometrada “Tramo Villaviciosa”.