'Cruz de Navajas', la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical llega a Córdoba

Los mayores de 45 años tienen en la memoria el recuerdo de Mecano, uno de los grupos que más éxitos han cosechado en la década de los 80. Si tuviéramos que hacer memoria de alguno de sus éxitos, sin duda alguna, estaría Cruz de Navajas, entre otras como Hoy no me puedo levantar, El fallo positivo o El 7 de septiembre.

Pero de todas ¿qué tiene Cruz de Navajas?

A las cinco se cierra la barra del 33

Pero Mario no sale hasta las seis

Y si encima le toca hacer caja, despídete

Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie

Ha hecho la casa, ha hecho hasta café

Y le espera medio desnuda

Así comenzaba aquel éxito y ahora se convierte en el título de un espectáculo que acogerá el Gran de Teatro de Córdoba del 25 al 27 de mayo, la primera de las únicas cinco funciones que se representarán en Córdoba.

Uno de los mejores espectáculos musicales de creación y producción íntegramente española

En COPE hemos hablado con John Varo, uno de sus productores quien ha asegurado que "más de 200.000 personas han disfrutado de él y sin lugar a dudas todos han salido con una sensación increible, porque nunca antes han visto un formato como el que hemos preparado". Ciudades como Zaragoza, Cuenca, Barcelona, Huelva y Salamanca entre otras muchas.

QUÉ ES CRUZ DE NAVAJAS





Se trata del mayor reconocimiento a un grupo españo, además de la creación "de un nuevo género dentro del espectáculo musical. Es un sorprendente y rompedor formato audiovisual, donde se escucha y recrean los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología", asegura Varo.









Varo nos ha contado que "dentro del repertorio encontramos más de 30 canciones que van a interpretar los grandes éximos de Mecano. En total 25 artistas sobre el escenario, con una gran banda de músicos en directo, un espectacular cuerpo de baie y todo con una magnífica escenografía de pantallas led donde vamos a proyectar vídeos, que transformarán en todo momento el escenario".













Este joven productor malagueño de 34 años ha crecido con la música de Mecano en su casa, al igual que muchos de su generación. "Aunque no viví el éxito de este grupo, sé lo que fueron. En mi casa he crecido con sus canciones porque mis padres lo vivieron y gracias a ello me transmitieron sus éxitos. Ahora tengo la gran suerte de trabajar en este espectáculo único. Y no lo digo por decir, es que realmente merece la pena no perdérselo. Podrás comprobar que lo que digo es cierto, así que no te lo pierdas", asegura John Varo.