El coro neogótico de la Iglesia de San Pablo, restaurado tras 13 años oculto detrás de un andamio

Trece años han hecho falta para que el coro de la Iglesia de San Pablo, aquejado de varias fisuras y grietas desde el año 2012, vuelva a estar a la vista del público. Los andamios tras los que se ocultaba han sido retirados esta semana tras la culminación de las obras de restauración, a cargo de la empresa Ubecord de Construcciones S.L., que han consistido en el refuerzo y el sellado de las bóvedas. La puerta vuelve ahora a abrirse con todo su esplendor.

El coro de la iglesia se sitúa a los pies de la misma y, según los estudios de los arquitecta al cargo, Carolina Caballero y los hermanos Vazquez Teja, "debe corresponder a una implantación no muy antigua por tratarse de una estructura no acorde con las iglesias de tipo conventual". La bóveda central se apoya en el lado más próximo al área del altar mayor hasta el pie de las gradas por donde se sube a él y que regularmente suele estar cercada con una reja o barandilla- el presbiterio- se apoya sobre columnas de una pieza adosados a los pilares cruciformes del templo, lo que parte confirma que el coro es un elemento añadido y no originario de la iglesia.

La Iglesia conventual de San Pablo se sitúa dentro del suelo urbano del Centro Histórico de Córdoba, en el interior de una gran manzana en el área geográfica de la Axerquía, con acceso a través de espacios libres desde el viario público por la calle Capitulares y calle San Pablo. Está incluida en el Catalogo de Bienes Protegidos del PEPCH dentro de la ficha MA-2. Además, fue declarada Monumento Histórico (BIC) por el Ministerio de Instrucción Público y Bellas Artes en el año 1931. Se construyó entre el último tercio del siglo XIII y primero del XIV en estilo románico-gótico, aunque fue objeto de reformas en el siglo XV y XVIII. Con la desamortización a mediados del siglo XIX el templo y más el resto del conjunto conventual entra en una situación de abandono, recuperándose la iglesia en gran medida por las obras de restauración llevadas a cabo entre 1897 y 1903, dirigidas por el arquitecto Adolfo Castiñeira, bajo la tutela ya de los Padres Claretianos.

Siguientes pasos de restauración en la iglesia

Según ha podido saber COPE, Vimcorsa promocionará en los próximos meses la restauración de la fachada frontal de la Iglesia en su entrada desde Capitulares.