“O corno” destaca en los estrenos adelantados

Comenzamos con una apuesta segura para toda la familia. “Patrulla canina, la super película” nos trae a los cachorros más entrañables de la animación con sus aventuras que, además, nos hablarán de crecimiento personal y superación. Una mezcla de éxito segura.









Con Blanca Suárez como protagonista llega “Me he hecho viral”, una comedia sobre una chica que, tras un incidente con su pareja en un avión se hace viral y ahora todo el mundo la conoce como la loca del avión. Cómo se enfrenta a eso y recuperar su vida será el reto. Una cinta que no aporta mucho más que un rato agradable, pero se deja ver.

“Al otro lado del río y entre los árboles” es una adaptación de una historia de Hemingway ambientada tras la segunda guerra mundial, cuando un coronel estadounidense le diagnostican una enfermedad terminal. Aunque lo afronta con indiferencia, su visión cambia cuando conoce a una mujer que le hará seguir queriendo estar vivo. Interesante premisa que habla de temas universales como el amor, la muerte, la edad.

Desde Chile nos llega “Los colonos”, una historia sobre la violenta cacería de nativos de la Tierra de Fuego que tuvo lugar a finales del siglo XIX. UN drama que sorprende por su crudeza, por contar una verdad descarnada y desprovista de artificios. Se presentó con bastante éxito en Cannes.





También es un drama “Insensatos”, una cinta polaca sobre amores difíciles. Es la historia de una mujer y un hombre cuya vida se trastoca cuando ella decide llevarse a casa a su hijo enfermo. Una cinta que nos muestra lo difícil de las decisiones y del amor.

Desde USA nos viene “Sounf of freedom”, una thriller dramático basado en hechos reales. Narra la historia de un ex agente de Seguridad Nacional que dejó su trabajo para enfrentarse al tráfico de personas en LatinoAmérica y salvar la vida de cientos de niños. Una cinta que ha tenido críticas irregulares, como el maniqueísmo o la falta de profundidad. Jim Caviezel y Mira Sorvino son los protagonistas principales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Se estrena este fin de semana el documental “Brianeitor”, que nos cuenta la vida de Brian, un chico que con movilidad únicamente en dos dedos de las manos por la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació, se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a las redes sociales, donde es el gamer y streamer del momento. Y también ha participado en Campeonex.

Nos llega, además, “Orlando”, un ensayo cinematográfico del filósofo Paul B. Preciado quien haciendo referencia a Virginia Wolf y Orlando, la primera novela en la que el personaje principal cambia de sexo en medio de la historia. Un siglo más tarde, el filósofo decide escribirle una carta a Virginia Woolf: su Orlando ha salido de la ficción y lleva una vida que jamás habría imaginado. Ha obtenido unas críticas muy buenas para un tema controvertido como este.





Mañana se estrena “Taylor Swift: the eras tour”, que se adentra en la gira de la famosa cantante. Para fans de Taylor.

Terminamos con “O corno”, un drama ambientado en los años setenta y que llega con la Concha de Oro del Festival de S. Sebastián. Nos habla sobre una mujer que se gana la vida como mariscadora en la Isla de Arosa, pero también ayudando a parir a otras mujeres con especial delicadeza. Cuando ocurre algo inesperado tiene que huiry luchar por su propia vida en las rutas contrabandistas entre Galicia y Portugal. Una cinta sobre maternidad y sororidad, tan bien contada que despierta nuestras emociones con mucho acierto.