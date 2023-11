El PP de Córdoba ha calificado de "día histórico" la movilización contra la amnistía

El presidente del Partido Popular en Córdoba, Adolfo Molina, ha calificado de "día histórico el vivido este domingo, no solo en Córdoba, también en toda España, donde dos millones de españoles salieron a la calle a decir que España no se rinde". Referente a la ciudad, para Molina ha expresado su "alegría con la respuesta de todos aquellos que no quieren una amnistía. Hacía mucho tiempo que no se veía una movilización tan numerosa con miles y miles de cordobeses de toda la provincia".









Ha sido "una concentración pacífica, familiar", convocada por el PP y que se ha celebrado de manera conjunta en 52 capitales de provincia. El presidente de los populares ha agradecido "a todas las personas que han alzado la voz, y por hacerlo dando ejemplo, poniendo de manifiesto que no comparten ese cambalache de todos los partidos independentistas". También ha querido mostrar su apoyo a magistrados, abogados o fiscales, que están en contra del acuerdo.

En cuanto a futuras movilizaciones, Molina ha asegurado que el PP convocará a su militancia para que apoye el próximo sábado, 18 de noviembre, la manifestación convocada por la sociedad civil en contra de los pactos con los independentistas. "Esto no va de ideología política, y ayer se demostró. Entre los que salieron ayer a la calle los hace de todos los signos políticos. "No nos vamos a callar", ha afirmado de manera rotunda.