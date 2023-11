Concepción Ortega: "No se puede juzgar que una mujer tarde en denunciar la violencia machista"

Cada vez más abogados se especializan en materia de género. La razón es sencilla: visibilizar este problema, proteger a la víctima, está dando resultado y favoreciendo que cada vez más mujeres identifiquen los patrones machistas y se atrevan a dar el paso de denunciar. Hasta el 20 de noviembre del año 2023, los profesionales de la abogacía que prestan servicio de turno de oficio han atendido a un total de 1037 mujeres víctimas en Comisaría y en el Juzgado de Guardia.

En Córdoba, alrededor de 400 abogados especialistas en la materia forman parte del turno de oficio especializado en violencia de género y es la única provincia de Andalucía que cuenta con cuatro profesionales de guardia para prestar asesoría jurídica. No obstante, la Abogacía reivindica la obligación de que "se llame a los abogados desde el mismo momento que la mujer entra en la comisaría", especifica a COPE Concepción Ortega, vicedecana del Colegio y responsable de la Comisión de Violencia de Género. "La ley establece asesoramiento previo a la interposición de la denuncia, pero solo si la mujer lo desea. Creo que habría que exigir la preceptividad, igual que ocurre con el presunto agresor denunciado, detenido o investigado, que nunca va a hacer declaraciones hasta que no esté presente su abogado y se haya podido entrevistar con él", añade Ortega.

Colaboración entre el Ayuntamiento y la Abogacía

El Ayuntamiento de Córdoba tiene firmado un convenio de colaboración con el Colegio de la Abogacía, precisamente, para dar asesoramiento jurídico gratuito previo. "Pero es tan previo, que nunca llega al procedimiento judicial", resalta Ortega. El Consistorio se ha volcado a lo largo de esta semana en llevar a cabo numerosas actividades de concienciación que han llegado a todos los rincones de la capital, a cada barrio, "tenemos unas promotoras en el territorio que, junto con los colectivos sociales y los centros educativos han trabajado una programación para que lleguen a todos los públicos. Trabajamos en la prevención, la sensibilización, y en la ayuda a restaurar el bienestar de la víctima", ha expresado en esta cadena la delegada de Igualdad en el Consistorio, Marian Aguilar.

Especialmente, destaca la labor de la educación: "Estamos asistiendo a un nuevo repunte de episodios de violencia entre los jóvenes, hay que trabajar en el trabajo entre iguales, huir de las relaciones tóxicas, y aún existen comportamientos machistas enraizados, incluso, entre nuestros menores. Aún existen comportamientos hegemónicos de los chicos hacia las chicas, tenemos que poner medidas para identificar que esto no es lo normal", sentencia la responsable en igualdad. De esas charlas, admite la vicedecana del Colegio de Abogados que también "se saca muchísima información porque los menores forman parte esencial en la identificación de este tipo de violencia, ellos también son víctimas".

Juzgar en perspectiva de género

Es otra de las reivindicaciones de los abogados especialistas: que se tengan en cuenta las peculiaridades de este tipo de víctimas a la hora de dictar una resolución judicial. "No es igual esta víctima que una de lesiones de un extraño o de un hurto. Nos encontramos ante una mujer que ha sido agredida por la persona con la que tenía o tiene una convivencia afectiva, que espera de la otra parte cariño y amor, no que le agreda", matiza Ortega. "No puede valorarse negativamente que una víctima tarde o no en denunciar para determinar su credibilidad, eso se hace en otros casos, pero no debe hacerse en violencia de género. Si tarda en denunciar, es porque primero tiene que ser consciente de lo que le está pasando y luego verse con fuerza para salir del miedo que le provoca la situación. Hay muchos factores económicos, emocionales y sociales que entran en juego a la hora de valorar su testimonio", sentencia.