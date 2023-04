El concejal no adscrito, David Dorado, acusa a Ciudadanos de usar el dinero público para comidas privadas

El concejal no adscrito, David Dorado, ha acusado al grupo municipal Ciudadanos de utilizar el dinero público para usos privados a través de la asignación mensual que reciben los grupos políticos que conforman el grupo mixto. Los grupos municipales de Córdoba cuentan con una asignación mensual para gastos de funcionamiento del grupo, que pueden invertir en encuestas, estudios, informes, fotocopias, etc. Se trata de gastos que fiscaliza Intervención y que deben justificar, aunque las cuentas de 2022 aún no han sido fiscalizadas al no pasar por Intervención Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba.

La acusación la ha hecho aportando una conversación del grupo de WhatsApp en el que se encontraban los integrantes de Ciudadanos, a fecha de 22 de agosto de 2022, en el que el actual delegado de Deportes, Manuel Torrejimeno, pide permiso a sus compañeros, la delegada de Turismo, Isabel Albás, y el delegado de Infraestructruras y Comercio, Antonio Álvarez, para "comer con una gente" y pasarlo al grupo "como si comiese con vosotros". Algo que recibió la aprobación del resto, según se desprende de la conversación de WhatsApp aportada por Dorado.

La dotación económica a favor de los distintos grupos municipales se fija por acuerdo del Pleno Municipal y se realiza dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Manuel Torrejimeno ha respondido a Dorado asegurando que "no consta ninguna factura de ese día" y que, en caso de que se hubiera producido esa comida, "ha sido de trabajo".