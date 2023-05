Con el 'robojito' llega la ciencia más avanzada a la Feria de Córdoba

El ludismo defendía la mano de obra humana ante las máquinas, pero el progreso es imparable y en la Feria de Córdoba ya puede uno tomarse un rebujito servido por un robot.

El robojito, como lo llaman en la caseta La Robótica de la empresa Deuser, sabe igual que uno normal pero está siendo muy solicitado por los curiosos bebedores que quedan hipnotizados por el movimiento de un brazo robótico adiestrado en el manejo del grifo. Nos cuenta Rosa las ventajas que tiene como reclamo este artefacto: “está muy chulo, la verdad. Todo el mundo se para a hacerse fotos con él con mucha curiosidad. Es un robot flamenco programado para que haga movimientos flamencos con un abanico”. El robot ha requerido de un poco de cinta adhesiva porque se le ha roto su complemento. Lo único que hace es “bailar y llamar la atención de la gente por una caseta nueva como la nuestra. Los robots son el futuro”.

Vídeo









No es el único ser artificial que muestra su destreza en La Robótica. Otro robot mueve un abanico adornado con farolillos para regocijo de quienes festejan y desconcierto, imagino, de quien ya ha bebido demasiado robojito y empieza a no distinguir entre carne y metal: “Nosotros le damos a un botón y el robot coge el grifo, sirve el rebujito y lo deja en la barra”. Lo que no hace es cobrar –“para eso ya estamos nosotros”-. Algún golpe le han dado ya, pero con reiniciarlo todo vuelve a su cauce. No parece que se vaya a volver loco a la hora de dispensar, pero en todo caso tiene un botón de emergencia.

El rebujito sabe igual que uno cualquiera. Si acaso, con aroma a futuro. Neil Ludd se revolvería en su tumba, seguro. Pero que les quiten lo programado.