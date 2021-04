Compra una bolsa de patatas fritas y lo que encuentra en su interior genera una historia increíble

Twitter provoca situaciones absolutamente inverosímiles y que sonarían a ciencia ficción hace una década. La historia de una bolsa de patatas fritas y unas gafas sucedida en España esta semana puede estar entre la más rocambolescas desde la plena interconexión que ha motivado esta red social.

Resulta que una youtuber y streamer gaditana de apodo Paula Payann se compró una bolsa de patatas fritas marca“Cortijo del Olivar” con el deseo de encontrar el “Sabor a Pueblo” que promete en el envase.

me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI — paulapayan123 (@paulapayan123) April 6, 2021

Que supieran a pueblo nunca lo comprobó Paula, pero sí que encontró un tesoro oculto en el interior del plástico en el que únicamente debía haber patatas fritas y, a lo sumo, sal. La contemplación de unas gafas -de las de ver, no de sol- misteriosamente introducidas en la bolsa herméticamente cerrada motivo la completa estupefacción de la andaluza, que rápidamente tomó fotos de su hallazgo para que quedara constancia de que no había truco ni cartón y que no había sido ella la que las había colocado en el interior de su paquete de patatas.

Pues en los ingredientes ya avisaban... pic.twitter.com/yq6EK1y8zG — dañel (@eltarranco) April 6, 2021

Hasta aquí la noticia ya resulta increíble, pero la segunda parte es la cierra el círculo. La noticia de la aparición de las gafas dentro del paquete llegó hasta la empresa de Arcos de la Frontera que no tardó mucho en descubrir el propietario del objeto perdido y disculparse con la consumidora:

“¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende! Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas”.

¡Hola! Antes que nada te pedimos disculpas. Nuestras patatas fritas están tan ricas ¡porque tienen duende!�� Las gafas son de Manolito, te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada pero tú disfrutarás de nuestras patatas. — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 7, 2021

Naturalmente tanto el tuit de la youtuber como la respuesta de la empresa tuvieron mucho tirón en redes y al final todo tuvo un final feliz. Paula se llevó un lote de productos, Manolito recuperó sus gafas y la empresa -las cosas como son- se llevó una publicidad en estos tiempos en los que ser viral es lo más importante al margen de que no te pille un virus.

Pues sí, cierto el duende Manolito recupera sus gafas, no veía ni "papa". @paulapayan123 se las entregará mañana. Bromas a parte, están activados nuestros protocolos de seguridad. Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer. ¡Fabricar las #patatasfritas más ricas y con más arte! pic.twitter.com/2SqnS1pOE2 — Cortijo del Olivar (@cortijoolivar) April 7, 2021