Comienzan por el Paseo de la Victoria las actuaciones del plan de asfalto con once millones de euros

Las obras de la primera fase del plan de asfalto de Córdoba comenzaron este lunes en el Paseo de la Victoria. Se trata de un proyecto con una inversión global de 11 millones de euros para los próximos tres años, con el objetivo de reasfaltar y repavimentar 190 calles repartidas por todos los barrios de la capital.

El alcalde, José María Bellido, destacó que se trata de “una inversión importante en una ciudad que lo necesitaba, porque el estado de las calles era mejorable”. Según explicó, se trata de una actuación “ambiciosa y con muchos recursos” que ha arrancado “en pleno centro de la ciudad”.

Tres fases de actuación

La primera fase, con más de tres millones de euros de presupuesto, incluye la intervención en 53 vías entre agosto y finales de 2024. Las fases dos y tres, previstas para 2026 y 2027, cuentan con una licitación de ocho millones para 138 calles adicionales. En total, el plan abarca 191 calles y 604.000 metros cuadrados de superficie asfaltada.

El proyecto, que nació con un consenso político del 98%, se diseñó tras una ronda de participación ciudadana para recoger las prioridades vecinales.

“Casi el doble que en 16 años”

Bellido subrayó la magnitud de la inversión, recordando que “desde 2007 hasta 2023 el total destinado al plan de asfalto fue de 6,3 millones de euros, con gobiernos de todos los colores”. En contraste, el actual plan “casi dobla en tres años lo que se ha hecho en 16”.

El regidor resaltó que no solo mejorará el aspecto de las calles, sino también la calidad de vida en aspectos como la fluidez del tráfico, la absorción del ruido y la reducción de emisiones contaminantes. “Los coches van a consumir menos combustible al tener mejor asfalto, porque se expulsarán menos partículas por el rozamiento de los neumáticos”, explicó.

El más ambicioso de la ciudad

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, calificó el plan como “el más ambicioso que ha realizado un gobierno en la historia de Córdoba”. Según detalló, las obras incluirán el fresado de calles, la ampliación de arquetas, la aplicación de dos capas de asfalto, la renovación de señalización horizontal y la reposición de todos los elementos retirados durante los trabajos.

Entre 2025 y 2026 está previsto actuar en grandes avenidas como Arroyo del Moro y sus viales, Aeropuerto, Libia, Carlos III, Granada, Augusta, República Argentina y el propio Paseo de la Victoria.