CGT alerta de una reducción del servicio de autobús en la provincia entre el 40 o 60 por ciento

El sindicato CGT junto con la Plataforma en Defensa del Tren Rural de Andalucía y con el apoyo de Izquierda Unida celebró dos concentraciones entre las estaciones de Autobuses y de Tren para defender el mantenimiento de los servicios de tren y también de autobuses para que se mantenga la conexión de las localidades de la provincia con la capital y otros territorios.

Miguel Montenegro, secretario de CGT Andalucía explicó a COPE que denuncian “ese retroceso en materia de movilidad que está sufriendo esta provincia y el resto de Andalucía en general. Diseñada por el Ministerio de Transporte y avalada por la Consejería de Fomento andaluz, que está inyectando cuantías millonarias a las empresas concesionarias y limitando los servicios que tenían que cumplir y está abandonando a su suerte a miles de ciudadanos a los que se les está vetando cualquier tipo de movilidad con transporte público. Son políticas contrarias a lo que están pregonando de defender la Andalucía rural y luchando contra la España vaciada”.

La reducción del servicio por autobús, según cuenta CGT se encuentra “entre el 40 o 60 por ciento dependiendo de las zonas, pueblos o ciudades. Algunos incluso han perdido el 100 por cien de los servicios que tienen concedidos como en zonas más aisladas en la sierra”.

Se demanda cercanías de localidades como Aguilar, Montilla o Fernán Núñez con la capital provincial

Eliminar los servicios públicos y quitar las posibilidades de comunicación cuando “además sabemos que están llenos de población de edad avanzada” provoca que “se tenga que plantear abandonar esos núcleos poblaciones ante la carencia de cobertura. Está pasando en sanidad, educación y en transporte no es ajeno a esto y está sufriendo un gravísimo deterioro”.

En materia ferroviaria es algo que “se ha visto agravado con las líneas AVE, que no da servicio a los lugares por los que pasa. La provincia de Córdoba necesita con urgencia que los pueblos y ciudades que cuentan en sus términos con infraestructura ferroviaria se les dé uso y se fomente un núcleo de cercanías que conecte localidades como Aguilar, Montilla, Fernán Núñez con conexiones con la capital para los desplazamientos de la gente a trabajar y a los centros hospitalarios. Eso habiendo infraestructuras ferroviarias no podemos permitir que no se le dé uso, porque en construir esa infraestructura ya se invirtió dinero público”.