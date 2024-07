"El castillo ambulante" y "Strangers" encabezan los estrenos del fin de semana

Este fin de semana trae una variedad de estrenos cinematográficos emocionantes y variados, que abarcan desde reestrenos nostálgicos hasta thrillers y comedias románticas. A continuación, te presento un resumen de las películas que llegan a las salas y que no te puedes perder.

Uno de los estrenos más destacados es "El castillo ambulante", que celebra su 20 aniversario con un reestreno en cines. Dirigida por el aclamado Hayao Miyazaki, esta película de Studio Ghibli cuenta la historia de Sophie, una joven transformada en anciana por una maldición, que busca refugio en la casa ambulante de un mago llamado Howl. Esta obra maestra de la animación japonesa es un imperdible para los amantes del género.

Otra película que se estrena es "Fly Me to the Moon", una comedia romántica dirigida por Greg Berlanti y protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum. Ambientada en la época del alunizaje del Apolo 11, la película sigue a Kelly Jones (Johansson), una experta en marketing, y Cole Davis (Tatum), el director de lanzamiento, quienes deben lidiar con la presión de un posible alunizaje falso. Esta cinta promete una combinación de romance y humor en un contexto histórico fascinante.





Para los aficionados al terror, llega "Strangers: Capítulo 1", dirigida por Renny Harlin. Este thriller cuenta la historia de una joven pareja que, tras sufrir una avería en su coche, se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña, donde son aterrorizados por tres extraños enmascarados. La película promete una experiencia intensa y escalofriante, siendo la primera entrega de una trilogía que explorará el origen y motivaciones de estos misteriosos agresores.









En el ámbito del drama, "Bikeriders. La ley del asfalto", dirigida por Jeff Nichols, presenta una historia ambientada en los años sesenta sobre el ascenso y la evolución de un club de moteros en el Medio Oeste de Estados Unidos. Con un elenco que incluye a Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy, esta película explora la lealtad, la violencia y las relaciones personales dentro del club de moteros.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Además, se estrena "Solo", un drama romántico dirigido por Sophie Dupuis. La película sigue la vida de Simon, una estrella emergente de la escena drag de Montreal, y su relación tóxica con Olivier, el nuevo fichaje del bar donde actúa. Este film promete una exploración profunda de las dinámicas personales y el impacto de las relaciones abusivas.

Para los amantes del documental, "Después de la muerte" de Stephen Gray aborda el enigma de lo que sucede después de morir, explorando experiencias cercanas a la muerte y tratando de responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad.

Finalmente, "Argylle", dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa, es otra adición notable a los estrenos de este fin de semana. Este thriller sigue a un espía amnésico que descubre su verdadera identidad en una historia llena de acción y misterio.

Con esta variedad de opciones, hay algo para cada gusto en los cines este fin de semana. Ya sea que prefieras la animación, el romance, el terror, el drama o los documentales, las nuevas películas que se estrenan ofrecen una gama de experiencias cinematográficas que no te puedes perder.