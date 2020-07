Botella: "Era necesario regularizar el parking del HURS porque así lo indica el informe técnico de 2018"

El parking del Hospital Reina Sofía de Córdoba está siendo explotado y regulado por una empresa de iniciativa de inserción laboral, la cual no tiene ningún tipo de relación jurídica con el propio hospital. La delegada de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en Córdoba, María Jesús Botella, ha explicado en COPE que " lo que se pretende es regularizarlo y cumplir las recomendaciones del informe de la intervención provincial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con fecha del año 2018". Este informe fue publicado en la época del anterior gobierno autonómico socialista, estando al frente Susana Díaz, y en el se indicaba que "no se debe permitir la ocupación o utilización de un bien de dominio público de modo privativo por un tercero que no sea el SAS".

A día de hoy todos los usuarios hacen un pago voluntario de 1 euro a una empresa privada aún siendo suelo de propiedad de la Junta de Andalucía. En este punto es donde Botella incide en que "intervención lo dejaba claro, nadie puede, sin autorización, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que excede el derecho de uso que corresponda, y esto es lo que vamos a evitar a partir de ahora". La empresa concesionaria tendrá que hacer frente a 12.000 euros anuales de canon por la explotación e invertir 100.000 euros en la mejora de los mismos. El contrato tendrá una vigencia de tres años, prorrogable a dos años, y contempla el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que en la actualidad están gestionando los aparcamientos

En el año 2016 la polémica del Hospital Reina Sofía estuvo marcada por el pliego del gobierno socialista, en el que se pretendía financiar la construcción del nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil "a costa del bolsillo de todos los usuarios del hospital pagando el aparcamiento a un precio inaceptable", asegura la delegada. Fue cuando nació la plataforma ciudadana Aparcamientos Reina Sofía y a la cual el Partido Popular se sumó "pero ahora nada tiene que ver porque la explotación de los aparcamientos no está vinculada a la financiación del edificio del Materno-Infantil, el cual se está construyento con presupuesto del SAS".

La plataforma por aquellos años pedía la gratuidad, pero en estos momentos todo ha cambiado, porque para Botella "no puede existir la concesión de un servicio sin fijar un precio, y el que se ha fijado es lo más cercano a la gratuidad". Todos los usuarios que hagan uso del aparcamiento seguirán pagando 1 euro, misma cantidad que actualmente pagan de manera voluntaria. Esa cantidad será independiente del tiempo de uso, pero poniendo un límite de 48 horas, "para evitar que nadie lo utilice para dejar su vehículo aparcado a modo de cochera durante semanas o incluso meses". Distinto será el paciente que se someta a una operación y que tenga su vehículo estacionado en el aparcamiento, ya que no tendrá que abonar cantidad alguna durante los días que permanezca ingresado en el centro hospitalario.

Por otra parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, destacó en el Pleno del Parlamento andaluz celebrado el jueves que su departamento va a "regularizar la situación legal" de los aparcamientos, mientras que desde el PSOE exige que "sea gratuito".

