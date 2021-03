El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y ante las declaraciones en COPE de la portavoz de Vox Paula Badanelli, donde indicaba que “no vamos a aprobar los presupuestos ni otras medidas que necesitan de nuestro apoyo”, ha asegurado que "todo es negociable menos la base logística del Ejército". Las declaraciones Badanelli iban relacionadas con el episodio vivido en el Ayuntamiento después de que la edil María Luisa Gómez Calero, quien fue número seis en la lista de Ciudadanos (Cs) a las elecciones municipales de 2019 y que fue expulsada del partido como militante en 2020, se incorporara como edil independiente con dedicación exclusiva al frente de la Delegación de Casco Histórico.

BELLIDO: "TODO ES NEGOCIABLE MENOS LA BASE LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO"

Bellido deja la puerta abierta a Vox, pero también deja claro que “todo es negociable menos la base logística”, y que se debe dejar de pataletas para retomar el diálogo, “porque no hay motivos para no seguir manteniéndolo”. También ha añadido que “lo importante es que nos centremos todos en sacar adelante proyectos de gran peso para Córdoba, como el más importante de las tres últimas décadas y el mayor proyecto de futuro, que es la base logística y tecnológica del Ejército. Lo voy a resumir y a repetir de nuevo, para mi todo es negociable menos el apoyo a ese proyecto”.

En los presupuestos 2021 vienen recogidos 25 millones de euros “con los que nos iremos a los bancos a pedir préstamos para poder ponerlo a disposición del Ministerio de Defensa, que es el compromiso que asumimos y que fue lo que inclinó la balanza a favor de Córdoba. Si no somos capaces, como ciudad, de ponernos de acuerdo para sacar eso adelante es para que todos nos fuéramos a casa, porque eso sería una puñalada a todos los cordobeses”.

El regidor deja claro este episodio con Vox porque hoy en COPE le ha vuelto a ofrecer “una vez más la mano tendido para hablar de esto y de todo lo que sea necesario, mirando el interés de la ciudad, que creo que en este caso es indiscutible, y no es una frase hecha ni un tópico, es que necesitamos sacar este proyecto adelante”.

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

Al alcalde se le ha planteado un escenario peor, como ha ocurrido en Murcia o en Madrid, con un posible intento de moción de censura. Bellido afirma que “no lo veo factible ahora mismo pero en política hoy en día nunca se sabe. Pero francamente, ahora mismo la relación dentro del gobierno local son muy muy buenas, son excepcionales. No dudo en absoluto que nuestro socio de gobierno va a ser leal al acuerdo que firmamos y Córdoba. Ahora mismo no tengo ninguna duda”.

Sobre el resto de geometría política que pudiera darse en el pleno, Bellido está convencido que “no da para más, salvo que Vox pactara con Podemos, lo cual no creo que eso se produzca francamente, porque además no dan los números”.

PROYECTOS DE CIUDAD

A pesar de todos los líos políticos de estas semanas, Bellido ha explicado que “aún estamos cerrando la negociación para acordar un texto de convenio con Defensa que refleje las obligaciones económicas, urbanísticas y la gestión del suelo; también un plazo aproximado de ejecución del proyecto que va muy bien, aunque son muy laboriosas, porque implican a tres administraciones. Defensa tiene muy claro que este proyecto tiene que ser una realidad cuanto antes, por lo que las obras van a comenzar dentro de pocos meses”.

Sobre lo que puede suponer la futura base logística, el alcalde ha explicado que a día de hoy “tres grandes industrias se han puesto en contacto con el Ayuntamiento porque están interesados en tener presencia en la ciudad, y eso es muy bueno, porque ahora son las grandes empresas las que nos buscan a nosotros, y no al contrario”.

Un proyecto de ciudad donde “yo ya he cumplido porque voy a dejar una ciudad mejor que la que me he encontrado, pero no podemos olvidar que esto es un proyecto de muchos años, y después de mi llegarán otros alcaldes que deben trabajar por para Córdoba”.

