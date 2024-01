El Ayuntamiento se reunirá con los vecinos de Las Jaras para iniciar un acuerdo por el agua

Ha llovido con consistencia estas semanas, pero el final de enero ha llegado con temperaturas anómalas, próximas a las registradas durante la primavera. Entra Córdoba de nuevo en un periodo seco y no se prevén lluvias hasta mediados de febrero. Tras este periodo de precipitaciones, el embalse del Guadalmellato, que abastece a la capital, está prácticamente rozando la línea para salir del estado de emergencia, los 45 hectómetros cúbicos- ahora tiene embalsados 44,9 hectómetros cúbicos. El Ayuntamiento puede tomar decisiones sobre el tipo de restricción que se impone al suministro de agua, pero, por primera vez, Emacsa está trabajando en una ordenanza reguladora para estados de sequía con la que establecer un orden frente a las restricciones actuales y futuras que se puedan introducir en la ciudad si no llueve. De momento, las fuentes ornamentales están apagadas porque la gran mayoría son antiguas y no cuentan con un sistema rotatorio de agua, según ha declarado a COPE el presidente de Emacsa, Jesús Coca, en una entrevista concedida. Con esta medida, según Emacsa, se ahorra al año hasta 0.4 hectómetros cúbicos de agua.

Poner solución al problema de Las Jaras

Hace unas semanas, los vecinos de Las Jaras elevaron a los tribunales la situación que llevan sufriendo desde hace años: han tenido ellos mismos que buscar fuentes de abastecimiento para poder acceder al agua potable. Desde entonces, han reclamado que sea Emacsa la que se encargue del ciclo del agua en la barriada, algo en lo que el Ayuntamiento ya está trabajando desde hace dos años, aunque harán falta, según Coca, otros tres años para ver el proyecto hecho realidad. Se prevé, en las próximas semanas, una reunión entre los vecinos y el Consistorio para sentar las bases del acuerdo.