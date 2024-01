"El Ayuntamiento va a mantener el 20% de rebaja en Aucorsa, se apruebe o no el decreto anticrisis"

-¿En qué ha cambiado su gestión rutinaria con la mayoría absoluta?

-Hemos ganado en tranquilidad, en saber que no tenemos que estar constantemente negociando los proyectos para poder sacarlos adelante. En seis meses, hemos podido sacar dos presupuestos adelante. Tenemos muchas más agilidad a la hora de afrontar los retos.

-Córdoba por fin ha revertido la tendencia de perdida de población. ¿Cuáles han sido los ingredientes para conseguirlo y dónde se va a hacer una apuesta más fuerte para mantener esta tendencia?

-Es importante el dato porque llevábamos más de una década perdiendo población. Creo que aquí el mérito es de todos, de una ciudad que avanza, que tiene más posibilidades de desarrollo y más posibilidades de vivienda. Somos una de las tres capitales de provincia donde la vivienda de segunda mano mantiene su precio. El mercado de vivienda, en general, no se tensiona ni gentrifica, la ciudad crece y los barrios también.

-Fue designado como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias a finales del año pasado. ¿Qué proyectos o ideas tiene ya en mente?

-El papel aquí es ser útiles a todos los ciudadanos a través de los ayuntamientos cuando actuamos conjuntamente. Un ejemplo muy claro es lo que estamos haciendo con la instalación de un quinto contenedor. Cambiando todo el sistema de recogida, nos puede hacer perder en torno a ocho millones de ingresos anuales. Estamos negociando con la Junta para que esos impuestos se devuelvan a los ayuntamientos, y con el Gobierno de la nación, para que esa ley se adapte a los ayuntamientos. Al final, para no mejorar un servicio público, perdemos ingresos y todos acabamos pagando tasas más altas. Hay que empezar por unir nuestras voces. Es un ejemplo de la utilidad de la FAMP. Todos los que estamos allí ya somos alcaldes, no nos jugamos nada, y trabajamos por la política útil.

-El otro día comenzaron las obras de urbanización de la Base Logística. Mientras se cierra el terreno y se prepara, el Ayuntamiento trabaja para atraer empresas. ¿Hay alguna novedad en este sentido? ¿Alguna nueva empresa que se haya decidido por Córdoba?

-Tengo que ser extremadamente discreto con esto. Hay interés de varias empresas, alguna de ellas muy importante. Para que ese interés se haga efectivo tengo que ser discreto porque son decisiones de muchos millones de euros que dependen de las propias empresas. De todas formas, puedo asegurar que hay más de una con interés por Córdoba y otras empresas cordobesas que van a ampliar su actividad aquí, que se van a agrandar.

-Si hablamos de urbanismo, hay varios asuntos que quedan pendientes. La licitación del Pabellón de la Juventud, que se quedó desierta por el cambio de precio de los materiales y otros factores que intervinieron. Ahora se iba a proceder a otra licitación por la vía rápida, sin publicidad. ¿Cómo va ese proceso?

-Eso, desgraciadamente, no está yendo bien. Hay un modelo económico ahí que iba muy ajustado, la construcción se encareció pero, además, el precio que pusimos nosotros, adaptados al entorno del distrito sur de nuestra ciudad, hizo que la licitación se quedase desierta porque la explotación de las instalaciones no era muy beneficiosa. Seguramente, tengamos que acabar sacando un nuevo pliego, en el que no vamos a cambiar los precios de los bonos. Al final, el Ayuntamiento tendrá que pagar más del millón de euros que estaba ofreciendo para que sea atractivo a alguna empresa. Estudiaremos la cantidad que tengamos que aportar. La intención es sacar el pliego de nuevo este año, pero va previsiblemente para largo.

-Otro asunto son las obras del Alcázar Viejo, que es un edificio que lleva en desuso desde 2006 y que se presuponían las obras para convertirlo en centro vecinal estarían terminadas para abril del año pasado. ¿Hay algún avance en este sentido?

-Si todo va bien, este viernes voy a inaugurarlo. Es un avance importante para el barrio, que ha ido envejeciendo y que con esta actuación, que será un centro de participación, tendrá más oportunidades para la población mayor.

-En el Casco Histórico, precisamente, también hay un profundo debate por otras cuestiones como la instalación de placas solares que parecía que se iba a desbloquear en el anterior mandato, pero que aún sigue en standby. De momento, según confirmó Torrico en la presentación de los presupuestos de Urbanismo, ningún vecino ha presentado su solicitud para instalar placas a través de la declaración responsable. Esto se aprobó en febrero... ¿Ha habido al menos conversaciones con los vecinos?

-Miguel Ángel Torrico ha quedado con los vecinos para seguir avanzando en estos días. Pero a mí me gustaría aportar a esto una alternativa que el Ayuntamiento pone sobre la mesa a los vecinos del Casco Histórico y a los del resto de la ciudad. Me refiero a las comunidades energéticas, una opción de colaboración público-privada en la que, en un entorno de hasta 25 kilómetros del término municipal, se instalan una especie de placas para dar energía, de manera que en vez de tener placas en tu casa, lo haces en la comunidad energética, y tienes los mismos beneficios, los mismos descuentos tarifarios y consumiendo energía limpia que si instalaras una placa solar.

En Córdoba ya hay comunidades privadas que van a tener este servicio en hasta 2.000 casas. En las últimas ordenanzas fiscales aceptamos una alegación para incluir la bonificación, de manera que la aportación de cuota a la comunidad tenga el mismo descuento en el IBI que aquellos vecinos que ponen una placa solar.

-Otro de los aspectos en los que a día de hoy más se ve afectado el Casco Histórico es el aumento de los pisos turísticos en esa zona. Con el nuevo decreto de la Junta de Andalucía para viviendas turísticas, el Ayuntamiento tendrá potestad para poder limitarlas. La Asociación de Viviendas Turísticas de Córdoba, AVACOR, está apostando muy fuerte por que se lleve a cabo esa regulación. ¿Os la planteáis? ¿Hay un plan para este sector?

-Sí, una vez que tengamos el texto aprobado, nos sentaremos con los agentes económicos y sociales del Casco Histórico. Vamos a estudiar regular los pisos turísticos, entiendo que es necesario. No obstante, en Córdoba no tenemos un problema de gentrificación del casco y no tenemos un problema de vivienda, exceptuando zonas muy concretas. Pero no se nos puede ir de la mente que esto no se nos puede desmadrar, es una legislación más a futuro.

-Antes del 31 de diciembre había que terminar de gastar los 18 millones de fondos Edusi que concedió Europa al Ayuntamiento. Diciembre ha sido una carrera de fondo. ¿Finalmente, se sabe qué cantidad se ha podido gastar y cuánto habrá que devolver?

-Tenemos de plazo hasta marzo para presentar las facturas, en ese mes tendremos el dato exacto. Pero la estimación es de que se han ejecutado en torno al 85%. Hay algunos proyectos que no hemos ejecutado porque no hemos querido y otra parte del dinero que ha sobrado porque el precio de las licitaciones iniciales de muchos proyectos, finalmente, ha salido más barato..

-No son fondos europeos, pero sí subvenciones muy importantes para el bolsillo de los cordobeses. Se prorroga el descuento del 50% en Aucorsa para los títulos de transporte mensuales y bonobús. Entiendo que el Ayuntamiento mantendrá la subvención del 20%. No sé si hay alguna medida adicional unilateral del ayuntamiento para facilitar el transporte público

-Aquí nos la estamos jugando. Con las negociaciones del Gobierno de la nación, que está tratando de hacer cosas que no le salen porque gobierna con partidos que tienen intereses muy dispares, puede ser que esta ley se tumbe. Si eso ocurre, si finalmente no sale el decreto anticrisis, el Ayuntamiento sí va a mantener el descuento del 20%.



-Llama la atención que en el último mes hemos conocido la dimisión de tres gerentes municipales: en Sadeco, en la Orquesta de Córdoba y recientemente en Mercacórdoba, después además de muchos años ejerciendo. ¿Qué perfiles se van a buscar para estos puestos?

-Hay que entender que estas cosas ocurren a veces porque se dan ofertas del sector privado que superan en mucho al sector público. En el caso de la Orquesta de Córdoba, esto es de la Junta, y vamos a sacar un procedimiento público con perfil con experiencia en gestión cultural. Y en el caso de Mercacórdoba, no ha sido una dimisión, es un cese, por cuestiones que creíamos que había que mejorar, ha habido algunas disfunciones en los últimos meses entre las decisiones estratégicas de Mercacórdoba y las del gobierno municipal. En el caso de Sadeco, estamos buscando un perfil con experiencia en la gestión de residuos, más que en la limpieza, por el desafío de la adaptación de la nueva ley.

-Después de que Urbanismo acatara finalmente la sentencia del TSJA sobre la recogida neumática de residuos de Turruñuelos. Se optó por ir acordando con los vecinos la compensación que tendría para ellos todo ese proceso que ahora se queda en nada y que les costó mucho dinero. ¿Se sabe ya qué montante económico va a asumir el Ayuntamiento?

-De momento, tengo noticia de que las comunidades se están yendo a los juzgados a reclamar ese dinero. Confío en que el Ayuntamiento no va a tener mucho que hacer ahí. Un tribunal ha anulado la normativa y un dinero que se invirtió, pero la normativa estaba en vigor y el Ayuntamiento exigió su cumplimiento. Se devolverán los avales que se hicieron y, los vecinos que hicieron el gasto, creo que no tienen mucho que reclamarnos a nosotros, no creo que nosotros seamos responsables de nada. El Ayuntamiento no recibió ese dinero, lo recibieron las promotoras, juntas de compensación, etc. Es lógico que siente mal, pero son situaciones que pueden pasar.