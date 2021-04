El Ayuntamiento aprueba sus cuentas con votos de PP y Cs, la abstención de PSOE y en contra IU, Vox y Podemos

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves en Pleno Ordinario de manera inicial sus cuentas para este año 2021, con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de PSOE y en contra IU, Vox y Podemos. Las cuentas ascienden a 342 millones de euros sólo en el Consistorio, un 13% más respecto a 2020, y con 60 millones en inversión, de los que destacan 28 millones para actuaciones sobre la implantación de la base logística del Ejército de Tierra, así como 30 millones en materia social.

Al respecto, han salido adelante 19 enmiendas del PSOE, de las que tres han sido por unanimidad, relativas a ayudas al comercio ambulante, un plan de dinamización comercial en todos los barrios y labores en el campo de fútbol de Alcolea, a la vez que se han aprobado cuatro enmiendas del PP y una de IU y Podemos, mientras que han sido rechazadas 20 enmiendas de IU y Podemos y otra del PP.

La abstención del PSOE para las cuentas parte de un acuerdo con PP y Cs, que incluye el destino de los remanentes del ejercicio 2020, todo ello cifrado en unos 13 millones de euros. En concreto, las inversiones reales suben un 3,72% respecto a 2020, con unos 14 millones, al tiempo que las transferencias de capital "reflejan la novedad y la gran oportunidad" para la ciudad con la base logística, de modo que se pasa de 14,6 a 44,9 millones. Así, se contemplan 25 millones de aportación municipal, a la vez que se presupuestan otros tres millones para "expropiaciones o en su defecto aportaciones a la junta de compensación". Se prevén cien millones de la Junta de Andalucía.

Las cifras del consolidado constituyen unos 462 millones, un incremento del 14,34% sobre 2020. Entre algunas inversiones, se recogen más de tres millones para la expropiación de Caballerizas Reales y un millón para reformas en el edificio; 400.000 euros para avanzar en el proyecto del estadio de San Eulogio; sendas partidas de 500.000 euros para los parques del Canal y Levante; un millón para la segunda fase de la carretera de Trassierra, y 926.000 euros para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

En Infraestructuras, se destinan más de 600.000 euros a inversiones en el alumbrado público; 3,4 millones para actuaciones en la vía pública; el plan de obras tendrá ocho millones de euros; hay más de 900.000 euros de inversión para "seguir mejorando las condiciones de climatización" de los centros escolares. Igualmente, en Parques y Jardines se incluyen 200.000 euros para la compra de vehículos y herramientas y otros 300.000 euros para licitar la segunda fase del ajardinamiento de la Cañada Real Soriana de Villarrubia, a la vez que en el Imdeco se contemplan más de dos millones de euros en inversiones "de otros ejercicios que estaban sin gastar", parte de los cuales se destinarán al proyecto del Pabellón de la Juventud.

Respecto a Comercio, se recogen ayudas ante la situación actual por el Covid y subvenciones para los centros comerciales abiertos por más de 200.000 euros, así como unos 340.000 euros para la licitación del vallado perimetral de los mercadillos y controtar controladores de aforo para "seguir garantizando las medidas sanitarias", entre otras partidas.





ACUERDO "AMBICIOSO"





En este caso, el alcalde, José María Bellido, ha manifestado recientemente que "es un acuerdo por Córdoba y entre el gobierno y un partido de ciudad y de estado, como el PSOE", que "sitúa a la ciudad por encima de cualquier otro interés, como partidistas o ideológicos", enfatizando que "es un acuerdo en la peor crisis económica y social y con el mejor proyecto en décadas para que la ciudad encare el futuro, con la base logística". Igualmente, el alcade ha declarado que "es imposible sacar adelante la ciudad si no es arrimando muchos el hombro", de ahí este "acuerdo ambicioso, que no sólo abarca a la aprobación de los presupuestos 2021, sino el acuerdo para los remanentes de la liquidación del ejercicio 2020"

Al hilo, ha defendido que se haga "posible" la reactivación económica, teniendo "el mayor número de ayudas económicas y empresariales en décadas", a la vez que supone "el presupuesto más social" con las distintas ayudas en este ámbito y "un enorme esfuerzo" con las inversiones municipales, siendo "el presupuesto más inversor en décadas". También, Bellido ha aplaudido que "las cuentas garantizan que la base logística esté en la ciudad y se cumpla con los compromisos con el Ministerio de Defensa".

Al respecto, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha declarado que "es una buena noticia" contar con los presupuestos tras "conseguirse con mucha generosidad con una mayoría por responsabilidad", puesto que "las cuentas van a afrontar los desafíos de una ciudad castigada económica, social y humanamente por la pandemia", además de "sentar las bases de un nuevo futuro", con la base logística militar.

De igual modo, el concejal ha resaltado que "se incrementa la cobertura social, reactivan la economía y el empleo, prestan servicios de calidad con las empresas públicas en los peores momentos de la pandemia, se incorporan la administración electrónica para hacer del Ayuntamiento más eficaz y ágil", al tiempo que "se avanza en una ciudad mucho más sostenible y habitable". Igualmente, la portavoz de Cs, Isabel Albás, ha resaltado que los presupuestos son "los del rescate, los más sociales y con el planteamiento de la la reactivación económica", además de "comenzar" con la base logística del Ejército de Tierra para "el cambio tan necesario para la ciudad". Ante ello, ha agradecido al PSOE "su altura de miras" con la abstención, a la vez que ha elogiado que Cs ha sido "útil para unir a la izquierda y la derecha", aunque ha enfatizado que el acuerdo es "fruto del trabajo en equipo".





"ES INAPLAZABLE"





Asimismo, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha destacado que ante "el bloqueo y la dificultades que vivía la ciudad, el PSOE ha actuado con la responsabilidad que exige el momento y con la actitud de ayudar y evitar que se pongan palos en la rueda". Así, ha argumentado la "abstención crítica" de su grupo, dado que "es un presupuesto inflado, con muchas carencias, muy conservador, ni con plan de futuro a corto ni medio plazo y que llega tarde", pero ha subrayado que "es inaplazable". "Eso es lo que ha hecho posible el acuerdo para desbloquear las cuentas y que gane la ciudad", ha apostillado, para remarcar que estarán "muy vigilantes y exigentes".





LA OPOSICIÓN A LAS CUENTA





S Por su parte, la viceportavoz de IU Amparo Pernichi ha lamentado que desde el gobierno local "han perdido la oportunidad de ponerle un cordón sanitario a la ultraderecha, de desligarse completamente de Vox", al tiempo que ha reprochado que "hay baja ejecución presupuestaria", de modo que la edil cree que "hay razones más que sobradas para decir que no" y ha apostillado que "son los presupuestos de las elecciones de 2023". Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha expresado su oposición, porque le hubiese "encantado que fueran realistas para dar respuesta a las necesidades de los cordobeses".

A su juicio, "es imposible que se ejecute al aprobarse en junio", por lo que "es un nuevo engaño a la ciudad", ha aseverado, para reclamar que "hay que ponerse a trabajar ya en el presupuesto 2022", advirtiendo de que "el cambio prometido no llega". Y desde Podemos, el viceportavoz, Juan Alcántara, ha defendido el voto en contra de su grupo, al estar "basados en un pacto de centroderecha que no representa a la ciudad", precisando que "hay medidas de ultraderecha", porque "siguen partidas a asociaciones y convenios con entidades antiabortistas", algo que ha calificado de "grave" y que supone "un incumplimiento de derechos que no se puede obviar".